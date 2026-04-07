El Teatro Auditorio ‘José Luis Perales’ arranca su programación de primavera con humor, música y teatro familiar

Arranque de la temporada

El Teatro Auditorio de Cuenca estrena su programación de primavera este viernes 10 de abril, ofreciendo espectáculos de todos los estilos artísticos. La concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, destacó que la programación combina calidad, variedad y propuestas dirigidas a todas las edades.

Humor y talento nacional

Los amantes de la comedia podrán disfrutar de Ángel Martín con su espectáculo Somos monos, David Suárez y Jorge Yorya con su humor transgresor, y la llegada del manchego Joaquín Reyes con la obra La verdad, dirigida por Juan Carlos Fisher. La temporada también incluye Qué difícil es, un montaje que mezcla comedia y drama.

Música y conciertos

La programación musical incluye el décimo aniversario de Zas!! Candil Folk bajo el lema 1.000 amigxs, Pedro Pastor con Diez años de La Vida Plena, y los ciclos de Nuestros martes con artistas como Javier Pelayo, Héctor García Tur, Alicia Sánchez y Manuel Murgui.

Propuestas para público infantil

Los más pequeños disfrutarán de la magia de Alicia en el País de las Maravillas con Teatro Narea, el musical tributo al K-Pop Las guardianas del ritmo y Mr. Bo de Marie de Jongh, un espectáculo europeo que combina clown, gesto y máscara para transmitir emociones.

Teatro contemporáneo y microteatro

Entre las apuestas teatrales destacan La farsa del Siglo de Oro 2.0, ambientada en un antiguo corral de comedias, y Un arca en un diluvio de ruido del Colectivo 10, con piezas de microteatro inspiradas en textos de Juan Mayorga.

Información práctica y venta de entradas

Las localidades pueden adquirirse por Internet en www.auditoriodecuenca.es

o en taquilla, con descuentos para jóvenes, familias numerosas, desempleados y mayores de 65 años. No se permitirá la entrada a menores de cinco años a espectáculos no dirigidos al público infantil, y no está permitido comer en la sala durante las funciones.