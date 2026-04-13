Stockalia Tarancón cierra con éxito su edición de primavera y consolida su tirón comercial

Buena respuesta pese al tiempo

Stockalia Tarancón ha vuelto a demostrar su capacidad de atracción durante su edición de primavera, celebrada el pasado fin de semana. Los organizadores, el Ayuntamiento de Tarancón y CEOE CEPYME Tarancón, destacan la buena presencia de público, especialmente en la jornada inaugural del viernes por la tarde.

Aunque la afluencia descendió ligeramente durante el resto del fin de semana, los visitantes mantuvieron un alto nivel de compras. La nota negativa la puso la lluvia del domingo por la tarde, que redujo la asistencia en las últimas horas del evento.

Dinamización del comercio y la ciudad

La feria ha cumplido su doble objetivo: dinamizar el comercio local y facilitar la venta de stock por parte de los establecimientos participantes. Además, ha contribuido a aumentar las visitas al casco histórico de Tarancón, reforzando su atractivo como ciudad de servicios.

En este sentido, los organizadores subrayan el impacto positivo tanto en el sector comercial como en la actividad general de la localidad durante el fin de semana.

Amplia oferta y descuentos

El evento, celebrado en el Mercado de las Artes Luisa Sigea, ha reunido a doce establecimientos que han ofrecido productos de distintos sectores como moda, deporte, óptica, zapatería, complementos y artículos de regalo.

A esta oferta se sumaron importantes descuentos y sorteos entre los compradores, además de actividades complementarias en el exterior como hinchables y una food truck, que contribuyeron a mejorar la experiencia de los visitantes.

Un referente consolidado

Desde la organización apuntan que, a falta de cifras definitivas, todo indica que tanto las visitas como las ventas podrían superar las de ediciones anteriores.

La secretaria de CEOE CEPYME Tarancón, Lorena de los Ríos, ha destacado que la feria “ha vuelto a ser un referente del comercio local”, con gran afluencia inicial y un flujo constante de visitantes durante el fin de semana, muchos de ellos compradores.

Por su parte, la concejal de Promoción Económica, Riansares López, ha subrayado que el cambio de fechas ha resultado acertado, mejorando el funcionamiento del evento y reforzando su consolidación en la comarca. Asimismo, ha puesto en valor el impacto de la feria en la revitalización del casco antiguo y la llegada de visitantes de otras localidades.