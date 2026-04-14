Ruta gastronómica por las Llanuras del Záncara con patrimonio, queso y vino por 25 euros

Patrimonio y tradición en una jornada completa

Elige Cuenca propone una nueva ruta por las Llanuras del Záncara que une turismo cultural y degustación de productos locales bajo el sello “Donde Nacen los Sabores”. La actividad, organizada por la Asociación Provincial de Productores Agroalimentarios (APPAC) junto a CEOE CEPYME Cuenca y con la colaboración de la Diputación Provincial, permite conocer algunos de los referentes patrimoniales y gastronómicos de la provincia.

Visita al Castillo de Garcimuñoz

La jornada comenzará a las 9:00 horas con una visita guiada al Castillo de Garcimuñoz, una fortaleza del siglo XV que combina estilos gótico y renacentista y que constituye uno de los enclaves históricos más destacados de la zona.

Cata de quesos artesanos

Tras la visita cultural, los participantes se trasladarán a Quesera Campo Rus, donde degustarán cuatro variedades de queso: semicurado, curado, añejo e infusionado, elaborados por productores locales.

Recorrido y cata en bodega

La ruta finalizará en Bodegas Coronado, en La Alberca de Záncara, con una visita a sus instalaciones para conocer el proceso de elaboración, embotellado y crianza del vino. La experiencia concluirá con una cata de cinco vinos (dos blancos, dos tintos y uno dulce) acompañados de maridaje.

Inscripciones y precio

El precio de la actividad es de 25 euros por persona e incluye todas las visitas y degustaciones. Las plazas son limitadas, por lo que es necesario reservar previamente por correo electrónico o mediante ingreso o bizum, indicando el nombre completo y el concepto de la ruta.