El Proyecto Arraigo suma 41 vecinos en la provincia de Cuenca

El Proyecto Arraigo ha logrado establecer en la provincia de Cuenca a 16 familias y 41 personas durante el primer semestre de 2026. Estas incorporaciones representan el 15% de total desde el inicio del programa en 2022.

Desde entonces, la iniciativa impulsada por la Diputación de Cuenca, con financiación del Ministerio para el Reto Demográfico, ha favorecido la llegada de 282 nuevos habitantes conquenses al medio rural conquense.

El diputado de Reto Demográfico, Javer Cebriá, ha destacado el rápido crecimiento del proyecto, fruto de la colaboración entre los ayuntamientos, los técnicos que trabajan en el territorio y la población de los municipios.

Los nuevos vecinos ayudan a darle vida a los pueblos mediante la apertura de negocios, la cobertura de puestos de trabajo y su integración en la vida local. Solo en junio llegaron tres familias y doce personas a Enguídanos, cañaveras y El Provencio.

El proyecto cuenta actualmente con 36 municipios adheridos y forma parte del programa provincial de atracción de emprendedores al entorno rural, dotado con un presupuesto superior de 545.000 euros.