El Pleno de Cuenca nombrará Hijo Adoptivo al empresario taurino Maximino Pérez

El Pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado conceder el título de Hijo Adoptivo de la ciudad al empresario taurino Maximino Pérez. La propuesta, presentada por Vox, ha contado con el respaldo del equipo de Gobierno y del Partido Popular, mientras que Cuenca en Marcha ha votado en contra. Durante el debate se destacaron su trayectoria al frente de la Plaza de Toros de Cuenca, el número de abonados de la feria y el impacto económico que genera este evento en la ciudad.

La sesión también dio luz verde por unanimidad a dos mociones para mejorar el acceso por carretera a la estación de Alta Velocidad Fernando Zóbel mediante el repintado de la señalización vial y para elaborar un plan municipal de renaturalización de parques y espacios verdes como medida de adaptación al cambio climático.

Entre las propuestas debatidas, salió adelante la moción del Grupo Popular para buscar una solución accesible en el entorno de la calle María Luisa Vallejo, aunque sin el apoyo del equipo de Gobierno. También prosperó la iniciativa de Cuenca en Marcha para flexibilizar los requisitos cromáticos de las fachadas en los barrios de Los Tiradores y Santa Teresa, que fue rechazada por el PP.

La única moción que no obtuvo el respaldo suficiente fue la presentada por Vox para reforzar la seguridad ciudadana mediante, entre otras medidas, la ampliación de la red de cámaras de vigilancia. La iniciativa solo recibió el apoyo del Partido Popular, mientras el resto de grupos rechazó la propuesta alegando que vinculaba inmigración y delincuencia y recordando que Cuenca mantiene bajos índices de criminalidad.