El Pleno de Cuenca dedicará un espacio a los deportados a los campos nazis y una placa al grupo Kuero

El Pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado dedicar una calle a los conquenses deportados a los campos de exterminio nazis y colocar una placa en homenaje al grupo de punk Kuero, referente de la escena musical conquense de los años noventa. Ambas propuestas forman parte del acuerdo alcanzado entre el equipo de Gobierno y Cuenca en Marcha para la aprobación de los presupuestos municipales de 2026.

La futura calle en memoria de las víctimas conquenses del nazismo se ubicará en el barrio de Tiradores, en una vía de acceso a los depósitos de agua que no cuenta con viviendas. Durante el debate, Vox anunció que en septiembre propondrá dedicar otra calle a los mártires conquenses de la Guerra Civil, mientras que el PP justificó su abstención al considerar que no se trataba de actuaciones prioritarias, aunque no cuestionó el fondo de las iniciativas.

El segundo reconocimiento consistirá en una placa dedicada al grupo Kuero, que se instalará en la travesía Fernando Fernán Gómez, junto a la antigua Sala Babylon. El homenaje pone en valor la trayectoria de una banda que ofreció más de 200 conciertos y destacó por su apuesta por la autogestión y el impulso de la música alternativa en Cuenca.

Durante la sesión plenaria también se aprobaron por unanimidad la declaración de utilidad municipal de unas obras de rehabilitación energética en un edificio de la avenida de Castilla-La Mancha, que permitirá a la comunidad beneficiarse de una bonificación fiscal, y el programa de productividad para el personal municipal que prestará servicio durante las próximas fiestas de San Julián.