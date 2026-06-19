Las obras de rehabilitación de la muralla de Cañete financiadas por la Diputación de Cuenca superan el 80% de ejecución

Las obras de rehabilitación de la muralla de Cañete, que cuentan con una inversión de medio millón de euros, han superado ya el 80 por ciento de su ejecución. Un proyecto que permitirá recuperar tanto distintos lienzos de este importante conjunto defensivo como uno de sus elementos más representativos, la Puerta del Rey. Esta inversión se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Valle del Cabriel impulsado por la institución provincial y financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España con fondos Next Generation de la Unión Europea.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha visitado recientemente esta actuación junto a la alcaldesa de esta localidad, Montse Poyatos, para conocer de primera mano el desarrollo de unos trabajos que contribuirán a la conservación y puesta en valor de uno de los principales recursos patrimoniales de la comarca.

El objetivo de esta actuación es reforzar el atractivo turístico del municipio mediante la recuperación de su patrimonio histórico, generando nuevas oportunidades de desarrollo económico ligadas al turismo cultural. Esto se une a otras actuaciones como la que se está llevando a cabo en Moya con otro medio millón de euros de inversión que también van a cargo del PSTD Valle del Cabriel. En total la Diputación de Cuenca ha destinado 18,5 millones de euros para la recuperación del patrimonio conquense en los últimos siete años.

Martínez Chana ha recordado que la inversión de 3,9 millones de euros está llegando a la fase final de su ejecución en los distintos ejes como el de la promoción donde se han llevado a cabo campañas muy potentes que han posicionado a estos 38 municipios dentro del turismo de interior, pero también ha querido resaltar que hay cuestiones como estas en patrimonio que van a perdurar y van a mejorar los elementos que hay en la comarca.