La Muralla de Cuenca se restaura con una inversión de 2,1 millones para reforzar su valor patrimonial

Impulso a la recuperación patrimonial

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha visitado las obras de restauración de la Muralla junto a la concejala de Turismo y Patrimonio Histórico, Marta Tirado, en las inmediaciones del Arco de Bezudo. Durante la visita, han estado acompañados por el arquitecto del proyecto, Fernando Olmedilla, responsables técnicos y representantes de las empresas adjudicatarias.

Dolz ha subrayado la importancia de esta intervención, calificándola como “una obra de gran envergadura” que permitirá poner en valor la muralla, continuando la línea iniciada con la pasarela del Arco de Bezudo, una actuación que ha tenido gran repercusión y ha sido finalista a los Premios Nacionales de Arquitectura.

Inversión con fondos europeos

La actuación cuenta con una inversión de 2,1 millones de euros, que se suman a los 400.000 euros destinados a la pasarela. Todo el proyecto está financiado con fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria y Turismo y el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Actuaciones y mejoras previstas

Las obras se estructuran en tres lotes: el entorno del Arco de Bezudo, el foso y la zona arqueológica de la Capilla Regia; el área del Mirador Florencio Cañas y el Matadero Viejo; y la zona de la Puerta de Valencia.

Entre las intervenciones previstas destacan la adecuación del foso como espacio de esparcimiento, excavaciones arqueológicas, restauración de tramos de la muralla, instalación de iluminación ornamental y la incorporación de señalética específica, con el objetivo de mejorar tanto la conservación como la experiencia de los visitantes.