Misterios de Más: el desconocido Panteón de los Marqueses de Moya y su vínculo con Isabel la Católica

No todos los misterios necesitan fantasmas. Algunos permanecen a la vista, junto a una carretera, esperando que alguien se pregunte qué historia esconden. Es lo que les ocurrió a Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez con el Panteón de los Marqueses de Moya, en Carboneras de Guadazaón, protagonista esta semana de Misterios de Más en Onda Cero Cuenca.

La iglesia-panteón está declarada Bien de Interés Cultural y fue levantada sobre los restos de un antiguo castillo. De estilo gótico isabelino, formó parte originalmente del convento de Santa Cruz, fundado a comienzos del siglo XVI por los dominicos y dedicado al estudio de la teología y la filosofía. De aquel conjunto, muy castigado posteriormente por guerras, expolios, vandalismo y el paso del tiempo, actualmente permanece fundamentalmente la iglesia.

Pero buena parte del interés del lugar reside en las personas para las que fue concebido: Andrés Cabrera y Beatriz de Bobadilla, primeros marqueses de Moya. El marquesado fue concedido por Isabel I de Castilla en 1480 a Cabrera y a su esposa. Beatriz mantuvo además una estrecha relación personal con Isabel la Católica, de quien fue camarera mayor y una de sus personas de confianza.

Sus restos reposan en el panteón. Beatriz falleció en enero de 1511 y Andrés Cabrera lo hizo meses después, en octubre del mismo año. Sus lápidas, hoy muy desgastadas por el paso del tiempo, responden a la austeridad que había pedido el matrimonio, aunque el conjunto funerario terminó siendo más ornamentado de lo que inicialmente habrían deseado.

Alrededor de la fundación también pervive una leyenda. Según el relato recogido en la sección, Andrés Cabrera se habría perdido durante una jornada de caza en medio de una fuerte tormenta y, temiendo por su vida, prometió levantar un convento si conseguía salvarse. Tras sobrevivir, habría cumplido aquella promesa con la construcción del convento que posteriormente ocuparían los dominicos.

Linares y Gutiérrez han visitado en dos ocasiones el lugar acompañados por Reme, una vecina especialmente implicada en conservar y divulgar su historia. Ella muestra a los visitantes fotografías antiguas y explica cómo era el conjunto antes de los expolios y del deterioro sufrido durante siglos. Para los responsables de Misterios de Más, su labor resulta fundamental para mantener viva la memoria de un monumento que continúa siendo desconocido incluso para muchos conquenses.

El Panteón de los Marqueses de Moya forma parte también de los lugares seleccionados por Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez en su libro 50 lugares mágicos de Cuenca. Un edificio singular que, más allá de sus leyendas, permite acercarse a uno de los capítulos menos conocidos del patrimonio y de la historia de la provincia.