Más de una veintena de piscinas están llevando a cabo labores de mantenimiento gracias al Plan de Instalaciones Deportivas de la Diputación

La Diputación de Cuenca continúa recepcionando obras del Plan de Instalaciones Deportivas que está permitiendo actuar en 255 municipios con una inversión total de 7 millones de euros. Más de una veintena de ayuntamientos están destinando este programa para llevar a cabo labores de mantenimiento en las piscinas municipales.

El diputado de Asistencia Técnica a Entidades Locales, José Luis Gómez, ha estado en Palomares del Campo junto a su alcalde, Luis Miguel Acosta; recepcionando las obras realizadas en el vaso de la piscina donde se han llevado a cabo labores de mantenimiento con una inversión total de 48.000 euros. El responsable de la institución provincial ha destacado la importancia de este programa para que cada ayuntamiento actúe en aquellos servicios municipales que considere más relevantes para su población, “desde la Diputación de Cuenca somos conscientes que quien mejor conoce las necesidades de su pueblo son las personas que viven en él”, ha apostillado Gómez.

El diputado ha resaltado la importancia de que los ayuntamientos puedan destinar el Plan de Instalaciones Deportivas para llevar a cabo labores de mantenimiento porque “no se trata de generar nuevas infraestructuras, sino que todas las que ya hay estén en las mejores condiciones”. En este sentido, muchos consistorios están aprovechando para llevar a cabo trabajos de mejora en la piscina municipal, ya que tanto en el apartado de depuración, como en la obra de impermeabilización o en el entorno son muy necesarias estas actuaciones.