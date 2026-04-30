Más de 700.000 euros para reforzar servicios públicos en la Alcarria conquense

Impulso a los servicios en el medio rural

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha participado en Leganiel en la firma de los contratos de la convocatoria 4/2025 de ayudas LEADER junto a responsables institucionales y representantes del CEDER Alcarria Conquense. Estas ayudas están destinadas a la creación y mejora de infraestructuras y servicios municipales impulsados por ayuntamientos de la comarca.

La convocatoria permitirá movilizar una inversión total de 703.875 euros, con una subvención de 633.487 euros, beneficiando a 15 municipios de la Alcarria conquense, entre ellos Huete, Buendía, Cañaveras o Barajas de Melo.

Proyectos para mejorar la vida diaria

Las actuaciones incluyen la construcción y mejora de centros sociales, espacios multiusos, instalaciones deportivas, parques infantiles, espacios de coworking, así como equipamiento municipal y mejoras en accesibilidad y eficiencia energética.

Según ha destacado López, se trata de proyectos “sencillos, concretos y necesarios” que inciden directamente en la vida cotidiana de los vecinos, facilitando servicios básicos y fomentando la actividad en los pueblos.

LEADER como herramienta contra la despoblación

La delegada ha defendido el papel de los fondos LEADER como “imprescindibles para garantizar la igualdad de oportunidades” en el medio rural, subrayando que invertir en infraestructuras públicas es clave para fijar población y asegurar un futuro digno en los municipios pequeños.

Asimismo, ha remarcado la importancia de mantener estos fondos dentro de las políticas europeas, insistiendo en que son fundamentales para luchar contra la despoblación y generar oportunidades en el territorio.

Apoyo europeo y desarrollo local

La convocatoria se enmarca en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y está cofinanciada por la Unión Europea a través del FEADER (80%), la Junta de Castilla-La Mancha (14%) y el Estado (6%).

López ha puesto en valor el papel de los Grupos de Desarrollo Rural, a los que ha definido como “aliados imprescindibles” por su cercanía al territorio y su capacidad para canalizar inversiones adaptadas a las necesidades reales de cada comarca.