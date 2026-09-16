Lorenzo Higueras: «Es un orgullo poner imagen a una de las fiestas más importantes de Cuenca»

Con 26 años y después de haber firmado el cartel del Carnaval de Cuenca en 2023, Lorenzo Higueras afronta ahora uno de sus encargos más especiales: poner imagen a San Mateo 2026. Unas fiestas que lleva años viviendo desde dentro y que esta vez tendrán como carta de presentación su propia obra. “Mucha ilusión y mucho orgullo, porque una de las fiestas más importantes de Cuenca, que yo sea el cartelista, pues imagínate”, ha señalado en Más de Uno Cuenca.

La protagonista del cartel es una vaquilla enmaromada que mira directamente al espectador, una idea que Higueras tuvo clara prácticamente desde el comienzo. Junto a ella aparecen la Catedral y los pañuelos de las peñas, incorporados a través de la propia maroma para aportar movimiento a la composición. Todo ello convive con formas inspiradas en el arte abstracto, en un guiño al patrimonio artístico contemporáneo de la ciudad.

Precisamente ese contraste entre una vaquilla de carácter realista y el lenguaje abstracto fue uno de los puntos de partida de la obra. “¿Por qué no?”, se preguntó el artista. Para Higueras, ambos lenguajes pueden convivir perfectamente en un mismo cuadro y el cartel era también una oportunidad para recordar la importancia que el arte abstracto tiene para Cuenca.

El artista, que pinta con la boca debido a una artrogriposis múltiple congénita, reconoce el respeto que produce enfrentarse inicialmente a un lienzo en blanco, aunque en este caso contar con símbolos tan reconocibles de San Mateo facilitó el proceso. Higueras asegura que todavía está asimilando la repercusión que ha tenido el cartel y agradece especialmente la buena acogida recibida desde su presentación.

San Mateo forma parte además de sus propios recuerdos personales. Aunque no suele bajar hasta la vaquilla, sí participa de la celebración desde su peña y asocia estas fechas con “charanga, fiesta, buen rollo y buen ambiente”. Por eso, ante la proximidad de los festejos, pide disfrutar con intensidad, pero también con responsabilidad: “Que tengan cuidado, con conocimiento, y que disfruten de las fiestas”.

Higueras ya piensa además en nuevos proyectos artísticos y no descarta afrontar en el futuro otros grandes símbolos de la ciudad. “Ojalá sea el segundo cartel de muchos”, asegura, con