La Junta invierte 460.000 euros en la mejora del yacimiento de Ercávica y financiará un nuevo retablo en Cañete

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado alrededor de 460.000 euros a distintas actuaciones de mejora y consolidación del yacimiento romano de Ercávica, situado en Cañaveruelas. Los trabajos se han financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La mayor parte de la inversión, más de 268.000 euros, se ha dirigido a consolidar la zona de la domus aterrazada. Otros cerca de 190.000 euros se han empleado en instalar zonas de sombra, placas fotovoltaicas y sistemas de climatización y aislamiento, además de mejorar la accesibilidad, crear una red de rutas e incorporar videovigilancia y medidas de seguridad.

Las actuaciones forman parte del Plan de Sostenibilidad, Cambio Climático y Accesibilidad de la Red de Parques y Yacimientos Visitables de Castilla-La Mancha, dotado con ocho millones de euros. Desde comienzos de año, cerca de 1.200 personas han visitado Ercávica, cuya gestión turística corresponde a la Diputación de Cuenca.

Durante la visita, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, anunció también una inversión cercana a 50.000 euros para adquirir un nuevo retablo para la iglesia de Santiago Apóstol de Cañete. La actuación se suma a los 250.000 euros destinados en 2021 a reparar la cubierta del templo, afectada por problemas de humedad y estabilidad.