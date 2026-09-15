La Junta de Cofradías de Cuenca elegirá nueva Comisión Ejecutiva el 5 de octubre

La Junta de Cofradías celebrará Junta General electoral el próximo 5 de octubre, con el objetivo de elegir a la nueva Comisión Ejecutiva que gestionará la institución durante los próximos cuatro años. Así se ha establecido en la Junta General extraordinaria celebrada esta tarde, cuyo único punto del orden del día era la apertura del proceso electoral.

Tal y como consta en los Estatutos, una vez abierta la convocatoria electoral a las 20:30 horas de este lunes, 14 de septiembre, el plazo de presentación de candidaturas se extenderá hasta el 2 de octubre a las 20:30 horas, es decir: se pueden presentar candidaturas hasta 72 horas antes de la Junta General electoral. Así lo ha explicado a la asamblea nazarena la secretaria en funciones de la institución, Sara Robles.

Los Estatutos de la institución establecen que, para que una candidatura sea considerada válida, debe presentarse a través del correo electrónico oficial de Secretaría y ha de enviarse completa, es decir: con todos los cargos cubiertos y el nombre y apellidos de la persona que desempeñaría cada cargo. En el caso del cargo de presidente, los Estatutos marcan claramente que debe formar parte de la Junta General (es decir, ser vocal elector), que no puede estar adscrito a ningún partido político y desde el momento de su presentación como candidato ha de renunciar a cualquier cargo en la directiva de cualquier hermandad, si lo tuviera. Para el resto de cargos de la Comisión Ejecutiva, el único requisito que establecen los Estatutos es que deben acreditar haber pertenecido un mínimo de tres años a la junta de diputación o directiva de cualquiera de las hermandades de Semana Santa que conforman la Junta de Cofradías.

En cuanto a los plazos, el periodo de presentación de candidaturas para esta primera convocatoria de elecciones se cierra a las 20:30 horas del 2 de octubre. La Junta General electoral se convoca para las 20:30 horas del 5 de octubre. Si llegada la fecha no hubiera candidaturas presentadas, el Estatuto establece una segunda convocatoria a los 15 días naturales desde la primera, esto es: el 20 de octubre a las 20:30 horas. En este segundo periodo, las candidaturas pueden presentarse hasta el comienzo de la Junta General electoral, con los mismos requisitos que en la primera convocatoria. De no haber candidaturas tampoco en esta segunda convocatoria “los Estatutos marcan que se cerraría la puerta y se tendría que elegir por votación a un vocal elector para el cargo de presidente, quien posteriormente a la aceptación de la elección tendría que formar Comisión Ejecutiva”, ha detallado la secretaria en funciones.

El ya presidente en funciones de la Junta de Cofradías, Jorge Sánchez Albendea, abría la asamblea de esta tarde con una breve exposición de motivos en la que ha afirmado que “entendemos que es un momento oportuno, adecuado, para la convocatoria de elecciones y renovación de la institución”, por cuatro motivos principales: el proceso de renovación y rejuvenecimiento que se está dando en las directivas de buena parte de las hermandades de nuestra Semana Santa, la buena salud económica de que goza hoy la institución, el prestigio social actual y buenas relaciones con todas las instituciones y entidades de la ciudad, y la finalización del proyecto del Museo de Semana Santa, que “es motivo de orgullo para todos y que funciona a pleno rendimiento”. Sánchez Albendea precisó que, junto con la Comisión Ejecutiva, también dejará su labor al frente del Gabinete de Comunicación la actual directora, Berta López.

El presidente animó a los asistentes a presentar candidaturas y dar un paso al frente en la dirección y gestión de nuestra Semana Santa, un trabajo que definió como muy intenso pero muy bonito “para amantes de la Semana Santa como nosotros”.