Jesús Alberto Pontones toma posesión como concejal de Cuenca nos Une en sustitución de Isidoro Gómez Cavero

Jesús Alberto Pontones ha tomado posesión este lunes como nuevo concejal del Ayuntamiento de Cuenca, ocupando el escaño que dejó vacante el fallecimiento de Isidoro Gómez Cavero. El acto, celebrado durante el Pleno ordinario de julio, ha estado marcado por el recuerdo al que fuera líder de Cuenca nos Une y segundo teniente de alcalde.

En sus primeras palabras como edil, Pontones ha definido este momento como "agridulce" y ha rendido homenaje a Gómez Cavero, al que ha calificado de "referente político" y "amigo excepcional". El nuevo concejal ha asegurado que trabajará para hacer realidad "la Cuenca que soñaste" y ha afirmado que su compromiso con la ciudad irá unido a la memoria de su predecesor.

Tras la toma de posesión, el alcalde, Darío Dolz, y los portavoces de los distintos grupos municipales han dado la bienvenida al nuevo concejal y han dedicado palabras de reconocimiento a la figura de Gómez Cavero, destacando su vocación de servicio y su compromiso con la ciudad.

La sesión plenaria comenzó con tres minutos de silencio: uno en memoria de Isidoro Gómez Cavero, otro por el trabajador municipal Juan Pablo Leiva Abascal, fallecido el pasado viernes, y un tercero por las últimas víctimas de violencia machista.