La jefa de la Unidad contra la violencia sobre la mujer en Castilla-La mancha insiste en la importancia de denunciar y estar al lado de las víctimas

Así se ha manifestado García, quien ha participado en la inauguración de las cuartas jornadas “Igualdad frente a las violencias sobre las mujeres”, y que este año se centran en la producción artística y cultural.

Se desarrolla en la Facultad de Bellas Artes del Campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) dentro de la programación de la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha con motivo del 25 de noviembre.

La violencia machista está "en todas partes" y en ámbitos como el cultural, en ocasiones, "muy oculta", ha lamentado García, en relación a lo que ocurre en producciones cinematográficas, festivales de cine o conciertos.

En este sentido, ha advertido que la violencia de género puede surgir "en cualquier ambiente": judicial, cultural, profesional, educativo,...

Así, ha exhortado la necesidad de "tener los ojos bien abiertos", "no cerrarlos", al tiempo que ha reivindicado "estar al lado de las víctimas y denunciar".

Asimismo, ha recordado movimientos como "Me Too", que surgió en 2017 en EEUU para denunciar la agresión y el acoso sexual por las acusaciones contra el productor de cine Harvey Weinstein, y que desde entonces animó a las mujeres a tuitear sus experiencias para advertir de estos comportamientos.

"Cuéntalo", ha reclamado García, quien ha apuntado que las mujeres "no están solas", al tiempo que ha recordado que este problema es "de la sociedad entera" y de "derechos humanos".

Formación y concienciación desde la Universidad

Por su parte, la delegada del Rector para políticas de igualdad, Carmen Díaz, ha destacado el compromiso de la Universidad regional en la lucha contra la violencia hacia las mujeres dado que hay que seguir formando y concienciando.

"La realidad manda. La información nos dice que tenemos que seguir concienciando y seguir formando en este ámbito", ha añadido.

En la inauguración también ha participado el vicerrector del Campus de Cuenca, César Sánchez y la subdelegada del Gobierno en Cuenca, María Luz Fernández.

Mesa inaugural de las jornadas en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca | L. M.

Programación

Entre los ponentes en estas jornadas, la directora de cine, guionista y actriz, Mabel Lozano o la actriz, comunicadora y activista, Pamela Palenciano.

También intervendrá la doctora en Bellas Artes, diseñadora y colaboradora en medios de comunicación, Beatriz Page o la profesora en la Facultad de Educación de Cuenca, Ruth García, además de la vocal de la Junta de la Asociación de Mujeres en la Industria Musical, Lara A. Miranda.

Por su parte, la periodista especializada en feminismo y violencias machistas y redactora de El País, Isabel Valdés, será la encargada de ofrecer la ponencia “Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. El problema de normalizar las violencias machistas en el ámbito de la Cultura. #Cuéntalo”.

En sesión vespertina está previsto un monólogo teatral, tragicomedia en un acto, “No sólo duelen los golpes”, a cargo de Pamela Palenciano.