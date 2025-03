LEER MÁS El abrazo histórico entre Entrepeñas y Buendía, más cerca

En declaraciones a Onda Cero Cuenca, el alcalde de Buendía, Gregorio Martínez, ha resaltado que el pantano de Buendía está al 36% de su capacidad total, que es de más de 1.700 hectómetros cúbicos.

Una cifra que parece escasa pero que es la más elevada de los últimos años.

Ha recordado que el pantano de Buendía es mucho más grande que Entrepeñas, cuyas reservas superan ya el 80%, y el camino de acceso al sistema de conexión entre ambos embalses ha empezado a llevar agua, como recoge con varias fotografías en sus redes sociales la oficina de turismo de Sacedón (Guadalajara).

No obstante, todavía no se ha producido la apertura.

La apertura de compuertas no ocurre desde hace casi tres décadas, según los vecinos de la comarca | Oficina de turismo de Sacedón

"Algo histórico", ha reconocido el regidor, quien ha abogado por mantener la lámina de agua "mucho tiempo", como reclama la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía.

Asimismo, el alcalde ha confiado en que el próximo verano sea bueno en la comarca, sobre todo también desde el punto de vista turístico.

En la zona hay muchas empresas que se dedican a actividades recreativas en los embalses de la cabecera del Tajo.

No obstante, en la zona no hay excedente porque no se han abierto las compuertas de las presas.

Desembalse en La Toba

De otro lado, el embalse de La Toba (Uña), uno de los más pequeños de la cuenca del Júcar con 9.7 hectómetros cúbicos de capacidad, sí ha empezado el desembalse tras rozar el máximo.

No obstante, la situación del río Júcar a su paso por la ciudad está normalizada.

Ahora lo que preocupa, según ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno, Saray Portillo, son las bajas temperaturas de los próximos días.

La Diputación de Cuenca ha movilizado seis quitanieves en la Serranía para esparcir sal y evitar las placas de hielo.