Invierte en Cuenca refuerza la atracción de inversiones con una visita institucional de Qinyuan y la empresa Kingfa

El programa “Invierte en Cuenca”, impulsado por CEOE CEPYME Cuenca, continúa su estrategia de captación de inversiones con un encuentro institucional que ha reunido a responsables empresariales, representantes de distintas administraciones y una delegación procedente de la ciudad china de Qinyuan, junto a directivos de la empresa Kingfa, ya implantada en Montalbo.

Impulso a la cooperación internacional

La visita ha tenido como objetivo fortalecer las relaciones institucionales y explorar nuevas vías de colaboración en sectores como el industrial, medioambiental y tecnológico, con la intención de posicionar a la provincia como destino estratégico para la inversión extranjera.

Cuenca como territorio de oportunidades

Durante el encuentro se ha puesto en valor la experiencia de Kingfa como empresa ya asentada en la provincia, considerada un ejemplo del potencial industrial de Cuenca y de las ventajas competitivas del territorio para la implantación de nuevas compañías.

Agenda institucional en Tarancón y Montalbo

La jornada ha incluido un encuentro en Tarancón entre empresarios y representantes institucionales y una visita posterior a las instalaciones de Kingfa en Montalbo, donde la delegación china ha podido conocer de primera mano el funcionamiento de la empresa.

Amplia representación institucional

El acto ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, junto a representantes del Gobierno regional, la Subdelegación del Gobierno, así como los alcaldes de Tarancón y Montalbo, reforzando la coordinación entre administraciones en materia de atracción de inversiones.

Apoyo del tejido empresarial

El presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña, ha destacado el papel de Kingfa como ejemplo de confianza en la provincia y ha subrayado la importancia de la colaboración institucional para facilitar la llegada de nuevas empresas.

Castilla-La Mancha, región de confianza inversora

Desde el Gobierno regional se ha puesto el acento en el crecimiento de la inversión extranjera y en la estabilidad del territorio como factores clave para atraer proyectos empresariales, destacando que una parte significativa de las empresas instaladas vuelve a reinvertir en la región.

Delegación china y sector empresarial

La delegación de Qinyuan ha estado encabezada por responsables institucionales y empresariales de la ciudad, mientras que por parte de Kingfa ha participado su dirección en España, consolidando así los vínculos entre ambas partes y el ecosistema empresarial conquense.