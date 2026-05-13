Invierte en Cuenca acompaña a Amoremío en su llegada al comercio de la capital

Apoyo al emprendimiento local

La iniciativa Invierte en Cuenca, impulsada por CEOE CEPYME Cuenca, continúa respaldando nuevos proyectos empresariales en la capital. En esta ocasión, ha acompañado a la tienda Amoremío en sus primeros pasos dentro del sector comercial.

Asesoramiento a la emprendedora

El programa ha ofrecido orientación a la emprendedora Marlen Godoy con el objetivo de facilitar el inicio de su actividad. El acompañamiento incluye información sobre ayudas disponibles, trámites de constitución de empresa y obligaciones administrativas.

Visita técnica al establecimiento

El técnico de la Oficina de Atención al Inversor de CEOE CEPYME Cuenca, Julián Sorando, ha visitado el nuevo comercio para explicar los recursos a su disposición. Además, ha puesto en valor el apoyo de los distintos departamentos de la organización para cualquier necesidad que surja en esta fase inicial.

Recuperación de locales vacíos

Desde la organización empresarial también se ha destacado la importancia de que Amoremío haya ocupado un local vacío en el centro de la ciudad. Este aspecto se enmarca en uno de los objetivos del programa, orientado a dinamizar la actividad comercial y revitalizar espacios urbanos.

Un proyecto de impulso económico

Invierte en Cuenca es una iniciativa de CEOE CEPYME Cuenca que busca acompañar a autónomos y empresas en sus primeros pasos, además de atraer inversión a la provincia. El proyecto cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial y la colaboración de Globalcaja y Auracar.