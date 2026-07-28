El Hospital Universitario de Cuenca contará con una unidad de Neurocirugía desde enero de 2027

El Hospital Universitario de Cuenca contará a partir de enero de 2027 con una unidad de Neurocirugía de referencia regional, según ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante una visita al Centro de Simulación e Innovación de Cuenca, ubicado en el centro de salud Cuenca I.

La nueva unidad se encuentra ya en proceso de montaje y permitirá que el hospital atienda actividad clínica y participe en la formación práctica de profesionales durante el curso 2026-2027. El centro podrá complementar la preparación de los especialistas que actualmente se forman en Albacete y Ciudad Real.

García-Page ha avanzado también la creación en Cuenca de una unidad de Neurociencias y el estudio de un posible máster universitario relacionado con la simulación y la innovación sanitaria, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha.

El anuncio se produce cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la atención al primer paciente del nuevo hospital, donde desde su puesta en funcionamiento se han registrado alrededor de 500 nacimientos. Durante la visita, la Junta destacó también el carácter pionero del Centro de Simulación e Innovación de Cuenca, considerado el primero de España vinculado a la Atención Primaria.