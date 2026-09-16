La Guardia Civil detiene a una persona reclamada por las autoridades judiciales de Rumanía

La Guardia Civil de Cuenca ha detenido en la localidad de San Clemente (Cuenca) a un varón de 44 años de edad, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), emitida a requerimiento de las autoridades judiciales de la localidad de Caras-Severín (Rumanía).

La actuación se inició después de tener conocimiento de que esta persona se encontraba en paradero desconocido, por lo que se estableció una investigación con el objetivo de determinar su posible ubicación y proceder a su localización y detención.

Durante el desarrollo de la investigación se realizaron vigilancias discretas en diferentes domicilios en los que el reclamado habría residido con anterioridad; pudiendo ser localizado en uno de ellos, situado en la localidad de El Provencio (Cuenca).

Una vez establecida su localización, se procedió a su detención en la localidad de San Clemente, siendo trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.

Tras poner los hechos en conocimiento de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Clemente (Cuenca), y en coordinación con el Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción, personal adscrito a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cuenca procedió a realizar las actuaciones necesarias para su puesta a disposición judicial y la tramitación de la correspondiente Orden Europea de Detención y Entrega, en relación con la reclamación existente por parte de las autoridades judiciales de

Rumanía.

La actuación ha permitido localizar y detener a una persona que permanecíaen paradero desconocido y sobre la que pesaba una reclamación europea vigente.