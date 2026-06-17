El grupo municipal Socialista y Cuenca en Marcha alcanzan un acuerdo para los presupuestos municipales de 2026 con un importante impulso a la vivienda, la inversión pública y la participación ciudadana

El proyecto de Presupuestos 2026 ha pasado ya tanto por Junta de Gobierno Local como por la correspondiente Comisión de Hacienda, de cara a la celebración del Pleno Extraordinario para su aprobación, que se ha fechado el jueves 25 de julio.

Entre las medidas más destacadas se encuentra el refuerzo de las políticas de vivienda, una de las principales prioridades del acuerdo. Por un lado, la elaboración del futuro Plan Municipal de Vivienda, una herramienta estratégica que permitirá diagnosticar las necesidades residenciales de la ciudad y diseñar políticas públicas en materia de acceso a la vivienda, rehabilitación y vivienda social. Por otro lado, el Presupuesto destina 253.500 euros a inversiones en conservación, mejora y ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo, reforzando la capacidad del Ayuntamiento para desarrollar políticas públicas de vivienda y poner suelo municipal al servicio del interés general.

Asimismo, el acuerdo recoge el compromiso de continuar impulsando los trámites necesarios para avanzar hacia la recuperación de la gestión directa del Cementerio Municipal, lo que supondría un paso importante hacia la remunicipalización de servicios públicos esenciales, garantizando una gestión orientada al interés general y a la mejora de la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.

Las cuentas municipales también destacan por el extraordinario incremento de las inversiones previstas para el próximo ejercicio. El Presupuesto de inversiones (Capítulo VI) alcanza los 10.520.774,07 euros, lo que representa un aumento del 190% respecto al Presupuesto anterior. Este importante esfuerzo inversor permitirá acometer nuevas actuaciones en los barrios de la ciudad, reforzar las labores de mantenimiento urbano y mejorar infraestructuras y equipamientos municipales.

Otro de los aspectos más relevantes es el fortalecimiento de la participación ciudadana. Los Presupuestos Participativos incrementan su dotación hasta los 570.000 euros, consolidando esta herramienta como un mecanismo fundamental para que vecinos y vecinas puedan decidir directamente sobre una parte significativa de la inversión municipal y contribuir a definir las prioridades de sus barrios.

Además, el Presupuesto se ha dotado con 85.000 euros para inversiones en barrios y pedanías con criterios de participación ciudadana a través de los Consejos de Distrito.

El acuerdo incorpora además otras actuaciones relevantes, como la protección y recuperación del patrimonio municipal, la puesta en marcha de un plan de uso y rehabilitación de edificios municipales en desuso y diversas iniciativas en materia de movilidad sostenible, cultural, memoria democrática e igualdad.

Con este acuerdo, ambos grupos municipales muestran su voluntad de alcanzar consensos que permitan dotar a la ciudad de unos presupuestos orientados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, fortalecer los servicios públicos y avanzar hacia una Cuenca más cohesionada, sostenible y participativa.