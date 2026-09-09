El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España renueva la colaboración con el Ministerio de Cultura para coordinar actuaciones conjuntas

El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) ha firmado en la sede del Ministerio de Cultura, en Madrid, un nuevo Protocolo General de Actuación con la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes para reforzar la colaboración en la protección, conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural de las ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

El acuerdo, que establece un marco de cooperación durante los próximos cuatro años, ha sido suscrito por el presidente del GCPHE, Rubén Viñuales, y por la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, María Ángeles Albert de León. El objetivo, según han explicado ambos representantes, es continuar avanzando en una colaboración más estrecha que permita hacer frente a los nuevos retos que plantea la gestión del Patrimonio Mundial.

La conservación preventiva será uno de los ámbitos prioritarios de trabajo. Para ello, se impulsará la gestión de riesgos a los que está sometido el patrimonio cultural, a través de evaluaciones de impacto patrimonial y de los planes de gestión de las ciudades. El acuerdo incorpora también cuestiones especialmente relevantes para la gestión actual de los conjuntos históricos, como la sostenibilidad energética o la integración de las nuevas tecnologías. Estas líneas de actuación se desarrollarán mediante acciones de investigación, formación y difusión —como seminarios o conferencias— que permitirán compartir conocimientos y experiencias entre ambas partes.

Educación patrimonial

La educación patrimonial, especialmente dirigida a los jóvenes, también está reflejada en el acuerdo. Un ámbito en el que el GCPHE está haciendo especial hincapié, a través de iniciativas como el voluntariado internacional ‘Guardianes de la Muralla’, en el que jóvenes de diferentes países tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el Patrimonio Mundial de Ávila, o programas vinculados a la creación de contenido cultural en redes sociales. De esta forma, la puesta en valor del patrimonio se vincula también con la participación de la ciudadanía y con el desarrollo social y económico de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

El presidente del GCPHE, Rubén Viñuales, ha destacado la importancia de este acuerdo, que permite abordar la gestión del patrimonio desde una perspectiva a largo plazo: «No se trata solamente de intervenir cuando aparece un problema, sino de contar con herramientas que nos permitan anticiparnos y, sobre todo, tomar las mejores decisiones para nuestras ciudades. Este protocolo refuerza, precisamente, esa capacidad para trabajar juntos».

Por su parte, María Ángeles Albert ha querido señalar que «hoy, más que nunca, es fundamental trabajar de forma coordinada para afrontar los retos compartidos que abordan nuestras ciudades históricas como la sostenibilidad, habitabilidad y la protección de los valores patrimoniales que las hacen únicas y consolidar esta línea de trabajo alineada con los estándares y herramientas de la Convención de Patrimonio Mundial de la Unesco».

Este acuerdo, que da continuidad a la colaboración que ambas instituciones mantienen desde hace casi 30 años, refuerza el papel del GCPHE en la gestión del Patrimonio Mundial en España.

GCPHE

El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) es la entidad que reúne a las quince ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

A través de la colaboración entre sus miembros, el GCPHE impulsa estrategias comunes de conservación patrimonial, promoción turística y difusión cultural que fomentan el desarrollo sostenible y la preservación de estos enclaves excepcionales.