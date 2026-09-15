El Gobierno regional respaldará la celebración del 50 aniversario del Club Baloncesto Cuenca Femenino

El Gobierno de Castilla-La Mancha respaldará la celebración del 50 aniversario del Club Baloncesto Cuenca Femenino, que durante la temporada 2026-2027 desarrollará un programa especial para conmemorar medio siglo de trayectoria deportiva.

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha mantenido una reunión con representantes de la junta directiva del club y de la comisión creada para organizar esta efeméride, que le han presentado las principales actividades previstas.

López ha subrayado la importancia de una entidad que inició su trayectoria en 1977 y que, durante cinco décadas, ha contribuido a abrir camino al deporte femenino en la ciudad. “El baloncesto femenino de Cuenca fue precursor del deporte femenino en Cuenca y merece que estos 50 años se celebren como corresponde”, ha señalado.

La delegada ha trasladado la voluntad del Ejecutivo autonómico de colaborar con el aniversario. Aunque la fórmula concreta está todavía por definir, el apoyo podrá articularse mediante la cesión de espacios y colaboración para la organización de las distintas actividades.

El programa conmemorativo contempla un concurso para diseñar el logotipo oficial del 50 aniversario, que ya se ha celebrado; una exposición histórica con fotografías, equipaciones, trofeos y documentación de la historia del club, así como conferencias y mesas redondas centradas en la mujer y el deporte, las experiencias de jugadoras y entrenadoras o la importancia del deporte de base.

También se prevén actividades formativas, torneos 3x3, un partido conmemorativo con exjugadoras, jornadas de promoción en centros educativos y un acto institucional reconocer a

personas relevantes en la historia del club y reunir a distintas generaciones vinculadas a la entidad.

Uno de los nombres destacados del aniversario será el de la conquense Ana Belén Álvaro, que ejercerá como madrina de la celebración. Álvaro, 200 veces internacional con la selección española, será una de las grandes referentes de una conmemoración que busca reconocer el legado del club y, al mismo tiempo, seguir impulsando la visibilidad del deporte femenino y la generación de referentes para las nuevas generaciones.