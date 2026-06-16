El Gobierno regional programa en Cuenca tres actividades para conmemorar el Orgullo LGTBI con el lema ‘Avancemos con Orgullo’

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha programado en Cuenca tres actividades gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBI, que tendrá lugar el próximo 28 de junio con el lema ‘Avancemos con Orgullo’.

La delegada provincial de Igualdad, Ana Eloísa Olmeda, ha explicado que la programación organizada en Cuenca tendrá un carácter cultural, social y reivindicativo, con el objetivo de “seguir avanzando en derechos, reconocimiento, visibilidad y libertad”.

Olmeda ha señalado que el Orgullo “es una celebración, pero también una reivindicación necesaria”, y ha subrayado que “las instituciones públicas debemos seguir acompañando al colectivo LGTBI, protegiendo sus derechos y cerrando el paso a los discursos de odio, que nunca son inocuos y que se traducen en discriminación y violencia”.

La programación, organizada de la mano de Sorenfilms y Macato Distribuciones, comenzará el jueves 18 de junio, a las 19:00 horas, en el salón de actos del Centro Cultural Aguirre, con la actividad ‘Cortos con Orgullo’, que incluirá la proyección y coloquio de dos cortometrajes de temática LGTBI: ‘Pistacho’ y ‘Una conversación pendiente’, ambos con sello conquense.

Los actos continuarán el miércoles 24 de junio, a las 18:00 horas, en el Pub del Huécar, con ‘La noche que encendió el Orgullo’, una experiencia escénica inmersiva que situará al público dentro de los acontecimientos que dieron origen al Orgullo LGTBI en 1969, en el Stonewall Inn. Esta actividad contará con dos pases. Por cuestiones de aforo para participar en esta actividad será necesario inscribirse previamente a través del siguiente enlace: https://entradium.com/events/la-noche-que-encendio-el-orgullo.

Ese mismo día, a las 19:00 horas, tendrá lugar una marcha que partirá desde la Delegación Provincial de Igualdad, en la calle Las Torres, hasta el Parque del Huécar, donde se celebrará la lectura del manifiesto, un acto institucional y un espectáculo musical.

Ana Eloísa Olmeda ha animado a la ciudadanía conquense a participar en estas actividades y ha defendido la importancia de “hacer visible el compromiso de Castilla-La Mancha con la diversidad, la igualdad y la libertad de todas las personas”.

“Avanzar con Orgullo significa caminar hacia una sociedad en la que nadie tenga que ocultarse, justificarse o renunciar a ser quien es. Cada derecho conquistado ha sido fruto de un camino colectivo y cada paso que damos como sociedad nos acerca a una Castilla-La Mancha más libre, más justa y más igualitaria”, ha afirmado.