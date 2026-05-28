El Gobierno regional declara Bien de Interés Patrimonial a Los Danzantes de Montalbo

Reconocimiento patrimonial

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, ha declarado Bien de Interés Patrimonial a Los Danzantes de Montalbo (Cuenca), en la categoría de Bien Inmaterial. La resolución ha sido publicada este jueves.

Una tradición ligada a San Miguel

Esta manifestación cultural forma parte de las fiestas patronales de Montalbo, que se celebran en torno al 29 de septiembre, festividad de San Miguel. La tradición se desarrolla en honor a Jesús de la Columna, patrón de la villa.

Ocho danzantes y el pelusero

El acto está protagonizado por ocho danzantes y el pelusero, acompañados por dulzaina y tamboril. Durante las celebraciones religiosas y festivas interpretan danzas de palos y castañuelas en distintos espacios del municipio.

Una tradición viva e identitaria

La resolución destaca el valor de esta manifestación como una tradición viva, estrechamente vinculada a la historia, la memoria y la identidad cultural de Montalbo.

Un expediente iniciado en 2025

El procedimiento para su declaración como Bien de Interés Patrimonial se inició en septiembre de 2025 y concluye ahora con el reconocimiento oficial de Los Danzantes de Montalbo como Bien Inmaterial.