El Gobierno de García-Page impulsa la creación de Centros de Promoción de la Diversidad junto a los ayuntamientos

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa la creación de Centros de Promoción de la Diversidad en el ámbito municipal junto a los ayuntamientos y al trabajo de entidades sin ánimo de lucro.

A ello se ha referido este miércoles, desde una marcha LGTBI organizada por el Gobierno regional en Cuenca, la consejera de Igualdad, Sara Simón, quien ha explicado que estos espacios, “que deberán ser claramente reconocibles”, tendrán como objetivos fundamentales los de impulsar políticas de igualdad de trato, diversidad y no discriminación en el ámbito local, “con una función claramente orientada a la sensibilización y prevención del odio”.

“Estos espacios no solo ayudarán a fomentar la diversidad desde el prisma LGTBI sino también desde las distintas realidades que plantea la edad, las capacidades físicas o intelectuales, la cultura o la procedencia”, ha asegurado.

Los Centros de Promoción de la Diversidad se configuran como espacios completamente orientados a la sensibilización ciudadana, a través de distintas actividades culturales, sociales y comunitarias; de talleres, jornadas, exposiciones o incluso encuentros desde los que generar referentes positivos. Nacen con la vocación de colaborar con centros educativos u otros servicios municipales desde los que facilitar la participación de asociaciones, entidades sociales y de la ciudadanía en general.

En 2026 se iniciará la implantación de los ocho primeros proyectos municipales relacionados con la implantación de los Centros de Promoción de la Diversidad, financiados por la Consejería de Igualdad a través de la convocatoria de subvenciones LGTBI, y a partir del próximo año la creación de estos espacios estará vinculada al funcionamiento de la Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad, que será presentada próximamente.

El desarrollo de esta iniciativa queda vinculado al enfoque de discriminación múltiple e interseccional recogido en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y en la Ley 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha.

La consejera ha anticipado la puesta en marcha de esta medida en Cuenca, donde el Gobierno regional ha organizado la performance teatral inmersiva, ‘La noche que encendió el Orgullo’, para representar los acontecimientos vividos en el Stonewall Inn en 1969, que originaron las movilizaciones en torno al 28 de junio, además de una marcha por las calles de Cuenca, que ha finalizado con un acto institucional en el parque Huécar, al que también han asistido el alcalde, Darío Dolz; la delegada de la Junta, Marián López; la delegada de Igualdad, Ana Eloísa Olmeda y la diputada de Servicios Sociales, Eva García.