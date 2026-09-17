El Gobierno de Castilla-La Mancha será el patrocinador principal de la V GALA ACDC AWARDS

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha mantenido un encuentro con el nuevo presidente de la Asociación de Clubes Deportivos de Cuenca (ACDC), Javier Torrijos, al que ha deseado suerte en esta nueva etapa al frente de la entidad y ha trasladado la disposición del Gobierno regional para mantener una línea de colaboración.

Una colaboración que tendrá ya una primera muestra en la V GALA ACDC AWARDS, que se celebrará el próximo 25 de septiembre y en la que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha será el patrocinador principal. A este apoyo se han sumado también el Ayuntamiento de Cuenca, la Diputación Provincial de Cuenca, la Universidad de Castilla-La Mancha y distintos colaboradores privados.

La gala tiene como objetivo reconocer los éxitos y trayectorias de deportistas y clubes de Cuenca y su provincia y, al mismo tiempo, contribuir a proyectar la provincia como destino para la práctica deportiva y el turismo activo.

Marian López ha destacado la importancia de mantener la colaboración con una asociación que agrupa y da visibilidad al deporte conquense y ha mostrado la voluntad del Gobierno regional de seguir trabajando conjuntamente para impulsar aquellas iniciativas que permitan poner en valor a los clubes y deportistas de la provincia.

La V GALA ACDC AWARDS tendrá lugar en el Estadio de La Fuensanta e incluirá la entrega de reconocimientos a deportistas, clubes y artistas de Cuenca y su provincia. En total se entregarán ocho galardones: Mejor deportista, mejor deportista promesa, mejor deportista universitario, mejor deportista máster, mejor evento, mejor entrenadora, mejor equipo, premio a los valores deportivos y premio a la trayectoria deportiva.