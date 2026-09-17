El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dotado con electrocardiógrafos digitales y desfibriladores cardiacos a 52 Consultorios Locales del área sanitaria de Cuenca

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dotado a 52 Consultorios Locales del Área Sanitaria de Cuenca con electrocardiógrafos digitales y desfibriladores cardiacos, unos dispositivos que se añaden a los que ya existían en los 32 Centros de Salud de la Gerencia del Área Integrada de Cuenca, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

En concreto, 24 consultorios locales han recibido otros tantos electrocardiógrafos digitales conectados en red, que permiten la realización y lectura remota digital de los electrocardiogramas de los pacientes conquenses; asimismo, se ha aumentado la dotación de desfibriladores cardiacos con marcapasos externo en otros 28 consultorios locales.

De igual forma y con el objetivo de garantizar el acceso a la información clínica de los usuarios en aquellas zonas rurales del área sanitaria en donde la conexión física es compleja, se ha dotado de equipos informáticos con conexión satélite a 24 profesionales sanitarios que ejercen su labor en áreas de especial dispersión geográfica.

Todo ello ha impulsado la actividad en técnicas diagnósticas y terapéuticas de los equipos de Atención Primaria del área sanitaria de Cuenca, una actividad que se ha incrementado en más de un 22% en lo que va de año, con cerca de 10.000 pruebas realizadas, entre ellas 5.500 electrocardiografías, 1.472 ecografías, 2.318 citologías, cerca de 600 intervenciones de cirugía menor o más de un centenar de espirometrías.

26 nuevos consultorios con analíticas

Las actuaciones de la GAI de Cuenca para mejorar la accesibilidad y la equidad en el acceso a las prestaciones de los ciudadanos también han permitido que durante este año se hayan incrementado hasta 101 los puntos de extracción periférica y recogida de muestras, con 26 nuevos consultorios locales en los que ya se realizan analíticas.

Esto significa que en la actualidad todos los consultorios locales del área sanitaria de Cuenca con más de 150 tarjetas sanitarias adscritas ya tienen esta prestación, una actividad que ha permitido que, por ejemplo, solo en el mes de julio se hayan realizado más de 300 analíticas en estos nuevos puntos de extracción, evitando el desplazamiento de los vecinos a su centro de salud de referencia.

Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa trabajando también para mejorar tanto las infraestructuras como los recursos de la Atención Primaria en la provincia de Cuenca.

Recordar que gracias al convenio suscrito entre el SESCAM y la Diputación Provincial se ha podido actuar en 126 consultorios locales de la provincia de Cuenca, con una inversión de más de 1.400.000 euros para la construcción, rehabilitación y mejora de los edificios.

Además, se han inaugurado los nuevos Centros de Salud de Carboneras de Guadazaón y de Campillo de Altobuey; se ha reconstruido el Centro de Salud de Mira, afectado por la DANA; se trabaja para la próxima puesta en marcha de los centros de salud de Horcajo de Santiago y de Cardenete y está próximo el inicio de la reforma del Centro de Salud “Cuenca II” y del Centro de Salud de Talayuelas.

Como complemento a las actuaciones que se realizan en materia de infraestructuras, la Gerencia del Área Integrada de Cuenca ha acometido desde diciembre de 2025 una verificación del estado del mobiliario clínico y de oficina de los 32 centros de salud y 244 consultorios locales del Área y hasta el momento ya ha sido renovado mobiliario en un total de 85 centros.