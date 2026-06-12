La Gerencia del Área Integrada de Cuenca despide con un entrañable acto a los trabajadores que han alcanzado este año su jubilación

La Gerencia del Área Integrada de Cuenca, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha rendido un sencillo y entrañable homenaje a los 102 profesionales que en el año 2025 alcanzaron su jubilación, durante un emotivo acto de reconocimiento celebrado por primera vez en el salón de actos del nuevo Hospital Universitario de Cuenca.

Agradecer la dedicación, compromiso y años de servicio de estos trabajadores ha sido el objetivo de este acto que ha reunido a los compañeros jubilados en una jornada que ha estado marcada por la emoción, los recuerdos compartidos y el reconocimiento a toda una trayectoria profesional al servicio de los conquenses.

Durante el acto, el gerente del Área Integrada de Cuenca, José Antonio Ballesteros, ha destacado la valiosa contribución de los trabajadores que finalizan su etapa laboral, subrayando el legado humano y profesional que dejan en los distintos servicios, unidades, centros de salud y consultorios.

“Habéis construido un área sanitaria en la que se trabaja con alma y esto ha cambiado tanto que nos dejáis un reto precioso: que este gran Hospital, que hace de esta una gran área sanitaria, contando con los compañeros de Atención Primaria, no pierda el alma con la que se gestó y creció el Hospital Virgen de la Luz, los 32 centros de salud y los 244 consultorios locales de la provincia de Cuenca”.

Los jubilados han recibido un recuerdo conmemorativo como muestra de agradecimiento por su trayectoria y compromiso y han sido obsequiados con una pequeña flor para la solapa que ha sido donada para la ocasión por la Asociación de Personas Afectadas por Encefalomielitis Miálgica y Sensibilización Química Múltiple (SFC-SQM) de Castilla-La Mancha y con la que se ha querido contribuir a dar visibilidad y sensibilizar sobre la realidad de las personas que conviven con estas enfermedades.

En representación del grupo de profesionales jubilados han tomado la palabra Salvador Segura, médico de Familia cuya trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada a la provincia de Cuenca y que en la actualidad ocupa el cargo de secretario del Colegio Oficial de Médicos

de Cuenca, que ha animado a todo el colectivo de jubilados a aprovechar el tiempo y a los gestores a cuidar de los médicos más jóvenes.

Por su parte, la enfermera Isabel Zafra Salmerón, que formó parte de la primera promoción de Diplomados en Enfermería de Cuenca y cuya trayectoria profesional ha estado marcada por una amplia experiencia y compromiso con la profesión ha asegurado que esta promoción que ha alcanzado su jubilación en 2025 tendrá una historia que no han tenido las anteriores porque ha vivido el cierre del antiguo Hospital Virgen de la Luz y la puesta en marcha del nuevo Hospital Universitario.

“La semilla ha fructificado”

En este sentido ha expresado su alegría porque, según ha dicho, su trabajo no ha sido en balde “ya que la semilla que plantamos ha fructificado y contamos con trabajadores sanitarios como la copa de un pino, con un alto grado de compromiso con la sociedad y con la sanidad y profesionalmente preparados para tratar los problemas relacionados con la salud desde el punto de vista tecnológico y, principalmente, humano”.

La ceremonia ha concluido con las notas musicales del violín y el violonchelo de Silvia Martínez y Raquel Valero, respectivamente, y de la cantante Irene Munera, terapeuta ocupacional de la Gerencia, que han acompañado con sus interpretaciones todo el acto de homenaje a los trabajadores jubilados, el cual ha finalizado con una foto de familia y los buenos deseos para esta nueva etapa personal, plena, activa y llena de nuevos proyectos.