Las familias afrontan el nuevo curso con preocupación por el coste de los libros y el uso de las redes sociales

El inicio del curso escolar vuelve a situar sobre la mesa algunas de las preocupaciones habituales de las familias conquenses. Lola López Caniego, miembro del AMPA del Instituto Alfonso VIII, reconoce en Onda Cero Cuenca que el elevado precio de los libros y del material escolar continúa suponiendo un esfuerzo importante, pese a herramientas como el banco de libros. Los cambios de ediciones, los materiales en los que es necesario escribir o los libros de determinadas optativas dificultan su reutilización.

Más allá del coste económico, las familias ponen el foco en la convivencia y en la integración de los alumnos en sus grupos, pero también en un desafío que ha ganado peso en los últimos años: el uso de móviles, redes sociales y nuevas tecnologías. López Caniego defiende buscar un equilibrio que permita aprovechar sus posibilidades sin ignorar sus riesgos y reconoce que los propios adultos deben mejorar el ejemplo que ofrecen a los menores en el uso de los dispositivos.

Precisamente, el AMPA del Alfonso VIII estudia organizar este curso un taller sobre inteligencia artificial dirigido tanto a estudiantes como a las propias familias. López Caniego reconoce que las redes sociales generan “mucha inquietud, mucho miedo” entre padres y madres, que en ocasiones carecen de herramientas para comprender los entornos digitales en los que se desenvuelven sus hijos.

López Caniego reivindica además el papel actual de las AMPAs como vínculo entre las familias y los equipos directivos, tanto para trasladar inquietudes y reclamaciones como para desarrollar actividades complementarias. Por ello anima a incrementar la participación de los padres y madres en estas asociaciones: “Lo que hace que realmente una AMPA funcione es la participación”. Cuanto mayor sea el número de familias implicadas, señala, mayor será también su capacidad para representar las necesidades del conjunto de la comunidad educativa.