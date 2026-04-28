Enfermeras de Cuenca reciben un premio nacional por la excelencia en el cuidado humanizado de personas ostomizadas

Reconocimiento nacional a la Enfermería conquense

El comité científico de las III Jornadas Nacionales de Heridas en Atención Primaria, celebradas en León los días 16 y 17 de abril, ha concedido el Premio a la Excelencia de Cuidados a un equipo de enfermeras de la Gerencia del Área Integrada de Cuenca, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

El galardón ha sido otorgado por la comunicación titulada “Cuidado humanizado a personas ostomizadas”, en reconocimiento a su aportación y compromiso con la mejora de la atención a pacientes con heridas en Atención Primaria.

Un proyecto centrado en la humanización

El trabajo premiado se enmarca en las acciones desarrolladas en el Área Integrada de Cuenca como Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados (BPSO) y ha sido elaborado por las enfermeras Claudia Galache Collada, Beatriz Cervera Monteagudo, Montserrat Valverde Bascuñana, Ana Martín Romero y Ana del Horno Martínez.

La investigación pone el foco en la continuidad asistencial y en los aspectos emocionales y sociales del paciente ostomizado, como la imagen corporal, la autoestima o la salud sexual, más allá de los cuidados puramente técnicos.

Atención integral al paciente

Las autoras destacan la importancia del seguimiento desde consultas externas y Atención Primaria tras el alta hospitalaria, donde se realiza el acompañamiento del paciente. El trabajo subraya que los resultados obtenidos son fruto de la coordinación entre profesionales de distintos niveles asistenciales.

Propuestas de mejora y formación

Entre las conclusiones, el estudio plantea la necesidad de reforzar la formación de los profesionales, especialmente en Atención Primaria, mediante sesiones clínicas y programas específicos. También destaca la utilidad de herramientas de evaluación disponibles en la historia clínica electrónica y escalas de calidad de vida para personas ostomizadas.

La importancia del acompañamiento emocional

La enfermera Beatriz Cervera, líder del proyecto BPSO en Cuenca, ha señalado que el cuidado debe ir más allá de la técnica, incidiendo en la importancia de atender la seguridad emocional del paciente y fomentar el apoyo entre personas que han pasado por experiencias similares.

Un foro de referencia nacional

Las Jornadas Nacionales de Heridas en Atención Primaria se han consolidado como un encuentro de referencia para los profesionales de enfermería de todo el país, con el objetivo de visibilizar la innovación, la investigación y el papel clave de la Atención Primaria en el abordaje de heridas crónicas complejas.