Elige Cuenca agenda para el 20 de junio un paseo por la naturaleza y el legado romano

Elige Cuenca ha agendado para el día 20 de junio una nueva ruta en la que se mezcla la gastronomía y el turismo bajo el título de Naturaleza y Legado Romano.

Así, por 22 euros, la mitad del precio estimado en principio, los usuarios podrán disfrutar nuevamente de una espectacular visita patrimonio a Segóbriga con la cata de dos referentes gastronómicos de esta comarca como son Quesos Villarejo y los vinos de Finca La Estacada.

Los interesados pueden inscribirse en el correo electrónico reservas@cuenqueando.com, estando prevista su comienzo en el centro de interpretación de Segóbriga.

Naturaleza y Legado Romano es una ruta más de Elige Cuenca, una iniciativa que diseña recorridos que mezclan turismo y gastronomía, y que están organizados por la Asociación Provincial de Productores Agroalimentarios de Cuenca (APPAC), a través de su sello de calidad Donde Nacen Los Sabores, y CEOE CEPYME Cuenca, con la colaboración de la Diputación Provincial.

Recorrido

El recorrido se iniciará a las 9:00 en Segóbriga, uno de los conjuntos romanos mejor conservados de la Península Ibérica donde se hará un recorrido guiado por su teatro, anfiteatro, termas y antiguas calzas que permitirán imaginar como era la vida en esta ciudad romana.

Dos horas después los participantes se citarán en la empresa Quesos Villarejo, un negocio familiar cuyo producto está reconocido internacionalmente por la elaboración artesanal de queso manchego y quesos de oveja de leche cruda. Allí disfrutarán de una degustación de cinco quesos, además de conocer la tradición quesera de cerca.

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Para finalizar, a las 13:15 horas, la expedición se desplazará a Tarancón para llegar al complejo enoturístico Finda La Estacada donde podrán disfrutar de la cata de tres vinos en un entorno ideal donde disfrutarán de unas preciosas vistas a la vez que se conoce la cultura del vino, en un lugar donde se combinan tradición, gastronomía y naturaleza.