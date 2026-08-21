Dos detenidos por hurto en Alicante

La Guardia Civil de Cuenca ha detenido a dos personas de 42 y 27 años como presuntas autoras de un delito de hurto cometido en un establecimiento comercial de Alicante.

Los hechos ocurrieron cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de Montalbo identificaron en un área de servicio de la autovía A-3 a 2 dos personas que viajaban en un vehículo y mostraron actitud nerviosa e intentaron evadir la presencia policial.

Durante la identificación y posterior registro del vehículo, los agentes localizaron en su interior varias bolsas que contenían numerosas prendas de ropa y gafas de sol; muchas de ellas con sus correspondientes etiquetas colgantes.

Las gestiones practicadas permitieron vincular el material con el hurto cometido ese mismo día en Alicante; procediendo a la detención de las dos ocupantes del vehículo, así como a la devolución de los efectos intervenidos a sus legítimos propietarios.

Las diligencias, así como los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón (Cuenca).