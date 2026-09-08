La Diputación licita por cerca de 300.000 euros el acondicionamiento del camino entre Hontanaya y Puebla de Almenara

La Diputación de Cuenca ha publicado la licitación de las obras para el acondicionamiento del camino que comunica los municipios de Hontanaya y Puebla de Almenara con un presupuesto base de 299.657,08 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución previsto de seis meses. La licitación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 28 de septiembre.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha destacado la importancia de una intervención que permitirá mejorar las comunicaciones entre dos municipios de esta zona de la provincia y actuar sobre una infraestructura que tiene una utilización comarcal. "Seguimos trabajando para mejorar las comunicaciones de nuestros pueblos y, especialmente, aquellas infraestructuras que son esenciales para el día a día de agricultores, ganaderos y vecinos", ha señalado.

Martínez Chana ha subrayado que "hablamos de una inversión cercana a los 300.000 euros para acondicionar más de siete kilómetros y medio de camino y garantizar que los usuarios puedan desplazarse entre Hontanaya y Puebla de Almenara en mejores condiciones de seguridad y comodidad". En este sentido, el presidente ha incidido en que estas actuaciones "son especialmente importantes en una provincia como Cuenca, donde mantener en buenas condiciones nuestra extensa red de

caminos es también una forma de apoyar al sector primario y facilitar la actividad económica en el medio rural".

El camino tiene una longitud total de 7.509 metros y una anchura media de cinco metros. Su tráfico es predominantemente agrícola, tanto para desplazamientos por motivos de trabajo como para acceder a las parcelas colindantes, aunque también tiene utilización con fines turísticos. El proyecto señala que el firme presenta actualmente puntos con pérdida de material, deformaciones, baches, blandones, grietas y fisuras.

La actuación permitirá intervenir sobre los tramos que se encuentran en peor estado mediante el escarificado y saneo del firme, manteniendo tanto la anchura como el trazado existente. También se repararán baches y fisuras y se aplicará un triple tratamiento superficial en las zonas saneadas o escarificadas y un doble tratamiento superficial en el resto del recorrido, con el objetivo de conseguir un acabado homogéneo en todo el camino. Asimismo, se aportará zahorra artificial en las zonas que lo requieran.

Los trabajos se completarán con la limpieza, desbroce, poda y destoconado de los márgenes, la limpieza y formación de cunetas, actuaciones sobre el drenaje, la limpieza de caños, cauces y obras de fábrica, la construcción de pasos salvacunetas y la reposición y mejora de la señalización y el balizamiento.