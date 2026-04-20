La Diputación de Cuenca abre inscripciones para la Feria de Artesanía de agosto

Inscripciones abiertas y alta demanda

La Diputación de Cuenca ha abierto el plazo de inscripción para participar en la próxima Feria de Artesanía, que tendrá lugar del 27 al 30 de agosto. La diputada de Patrimonio, Ferias y Turismo, Mayte Megía, ha animado a los artesanos a formalizar su solicitud cuanto antes debido a la elevada demanda de plazas en este evento.

El trámite puede realizarse de forma online a través de la sede electrónica de la institución provincial y está dirigido a artesanos de la provincia, de Castilla-La Mancha y del resto de España.

Un evento consolidado a nivel nacional

La Feria de Artesanía se celebra en el Recinto Ferial de La Hípica, coincidiendo con la Fiestas de San Julián, y se ha consolidado como una de las citas más destacadas del calendario nacional en este ámbito.

En las últimas ediciones, ha superado los 20.000 visitantes durante los cuatro días de duración, alcanzando un volumen de ventas de alrededor de 110.000 euros, lo que refleja su impacto económico y su atractivo tanto para el público como para los expositores.

Apoyo al sector y al medio rural

Desde la Diputación destacan que estos resultados impulsan a seguir reforzando la feria. En esta edición se ha incrementado el presupuesto con el objetivo de potenciar su posicionamiento y apoyar al sector artesanal, considerado clave para la conservación de los oficios tradicionales.

Además, muchos de los artesanos proceden del medio rural, por lo que esta iniciativa también contribuye a generar actividad económica y a combatir la despoblación en la provincia.

Espacio expositivo y programación

El recinto cuenta con más de 2.000 metros cuadrados de espacio expositivo, a los que se suman áreas destinadas a talleres participativos, conferencias, demostraciones y actividades infantiles.

La organización trabaja ya en un programa renovado que incluirá novedades y propuestas atractivas para el público, con el objetivo de seguir consolidando el éxito de esta cita anual.