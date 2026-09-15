EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Cuenca estrecha sus lazos con Rumanía a través de una exposición sobre la reina María

La Diputación de Cuenca acoge una exposición fotodocumental sobre el viaje que la reina María de Rumanía realizó a España en 1929, una muestra que repasa su figura y busca reforzar los vínculos culturales entre ambos países, coincidiendo además con los 145 años de relaciones diplomáticas entre España y Rumanía

Onda Cero Cuenca

CUENCA |

Cuenca estrecha sus lazos con Rumanía a través de una exposición sobre la reina María
Cuenca estrecha sus lazos con Rumanía a través de una exposición sobre la reina María | OCR

La exposición reúne alrededor de una decena de documentos, fotografías e imágenes de época procedentes de los Archivos Nacionales de Rumanía, que permiten reconstruir el viaje que la Reina María realizó por España entre el 27 de marzo y el 3 de mayo de 1929 y conocer su papel como una de las principales embajadoras de Rumanía durante el periodo de entreguerras.

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha destacado la importancia de acercar la cultura rumana a la sociedad conquense y ha agradecido la contribución de quienes han elegido la provincia para desarrollar su proyecto de vida, especialmente por su papel frente al reto de la despoblación.

Por su parte, la directora del Instituto Cultural Rumano en Madrid, María Floarea Pop, ha señalado que la muestra coincide con el 145 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Rumanía y España y permite a la comunidad rumana reconectar con sus orígenes y acercar su historia al conjunto de la sociedad.

La exposición podrá visitarse gratuitamente hasta el 30 de septiembre en el Salón de Actos de la Diputación de Cuenca. Posteriormente se trasladará a Tarancón, donde permanecerá del 2 al 23 de octubre, dentro de la Semana Cultural de Hisparucuenca.

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