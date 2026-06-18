El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia renueva a sus integrantes

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Cuenca ha renovado a sus integrantes, tanto titulares como suplentes, cambio que ha hecho efectivo en el plenario celebrado el pasado viernes en el Salón de Plenos del Consistorio y presidido por el alcalde Darío Dolz junto a la concejala de Servicios Sociales, Estela Soliva.

Dolz ha incidido en la importancia de este órgano “para dar voz a nuestros niños, niñas y jóvenes, tener en cuenta su visión y aportaciones de la ciudad, y entender que son el futuro de Cuenca, por lo que es clave su implicación y participación social”.

Sobre todo ha aplaudido “el compromiso de los miembros de este Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, pues son muchos los alumnos y alumnas que han dado ese paso para trabajar por su ciudad”.

En concreto, los nuevos integrantes son Alicia Alvarado Fernández (titular) del CEIP Ramón y Cajal; Joan Jiménez Ballesteros (titular) y Sofía Mora Yebra (suplente) del CEIP Santa Teresa; Mateo Pérez Salceda (titular) y Yaiza Ruiz Navas (suplente) del CEIP Federico Muelas; Martín Benayas Gómez (titular) y Santiago Romero Moya (suplente) del CEIP Hermanos Valdés; Carlos Asensio Aspas (titular), Noemí Cano Sánchez (suplente) y Jaime Parra Rozalén (suplente) del CEIP Ciudad Encantada; Mihai-Alexandru Filipas (titular) y Sofía Castro García (suplente) del CEIP Casablanca; Viviana Irene Perdomo Pérez (titular) y Tatiana Irene Perdomo Pérez (suplente) del CEIP Fray Luis de León; María Lucía Rotaru (titular) y Nerea de la Torre Real (suplente) del CCC Santa María de la Expectación; y Fernando Sáez Sánchez (titular) y Alejandro Pozo Jordán (suplente) del FEC Sagrada Familia.

También Sofía Vega Moreno (suplente) del IES San José; Cristina Izquierdo Santos (suplente) del IES Alfonso VIII; Olivia Gómez Suárez (titular) y Sol Muñoz Goitia (suplente) del IES Santiago Grisolía; y Mario Máximo Navarro Soler (titular) y Hugo Hernáiz Andrés (suplente) del IES Pedro Mercedes.

Cuenca, Ciudad Amiga de la Infancia

Durante el plenario del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia se ha informado además sobre la renovación del sello de Cuenca como Ciudad Amiga de la Infancia, título de Unicef que ostenta desde 2017 cuyo objetivo es promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional de la ONU rubricado en el año 1989 y ratificado en nuestro país en 1990 en el ámbito de los gobiernos locales.

Asimismo, los miembros del Consejo trasladaron sus demandas e inquietudes, tanto sobre sus centros educativos como sobre la ciudad, e informaron sobre la programación de actividades durante este 2026.