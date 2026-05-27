La conquense Mónica Guijarro da el salto internacional con España

La atleta conquense Mónica Guijarro ha sido convocada con la selección española para disputar el Campeonato Iberoamericano sub-20, que tendrá lugar del 19 al 21 de junio en Lima (Perú), confirmando así el gran momento que atraviesa esta temporada.

La joven deportista será una de las dos representantes españolas en la prueba de 3.000 metros obstáculos, disciplina en la que recientemente logró el récord sub-20 de Castilla-La Mancha tras parar el crono en 10:34.36 durante una competición celebrada en Muncie (Indiana) el pasado 16 de mayo.

Actualmente, Guijarro compagina su formación universitaria con el atletismo de élite en la Universidad de Miami, continuando su progresión en Estados Unidos y acumulando experiencias internacionales que refuerzan su crecimiento deportivo en una de las pruebas más exigentes del atletismo.