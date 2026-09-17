La confederación de empresarios de Cuenca defiende el deporte como motor económico

La Confederación de Empresarios de Cuenca defiende el deporte en su más amplio espectro como motor económico, siendo indudable su relación con el crecimiento y la generación de empleo.

En este sentido, destaca que es un sector en auge que está produciendo mucho dinamismo tanto por la profesionalidad e inversiones ejecutadas por las empresas que se dedican a dar servicios de actividad física, como se ha podido observar en nuestra provincia en los últimos años, así como por los clubes que atraen visitantes y también se apoyan en servicios externos.

De este modo, estas dos vertientes desarrollan actividad, como ocurre con estas empresas vinculadas al turismo como pueden ser los deportes de aventura, así como el entretenimiento, la salud e incluso la innovación.

Por todo ello, desde CEOE CEPYME Cuenca reiteran que el deporte, igual que sucede con la cultura, son nichos de negocio emergente que están demostrándose dinamizadores de la actividad.

Implicación

Además, desde CEOE hay una fuerte implicación con este sector, tanto es así, que la organización nacional participó en marzo en la definición de los estándares internacionales para garantizar los derechos laborales en el deporte profesional.

De este modo, en el marco de la reunión de expertos celebrada en Ginebra e impulsada por la Organización Internacional del Trabajo para promover los derechos laborales fundamentales y prevenir la violencia y el acoso en el deporte profesional, se logró un hito en la consolidación de esta actividad como un sector económico estructurado.

Las directrices aprobadas suponen un marco de referencia para gobiernos, empresas y sindicatos, pues promueve, entre otros aspectos, la negociación colectiva, la igualdad de oportunidades y la seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, reconoce la contribución de las empresas en la profesionalización del sector, impulsando modelos de gobernanza más transparentes, sostenibles y alineados con los estándares internacionales del trabajo.