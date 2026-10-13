La comunidad energética de Cervera del Llano alcanza 80 suministros y prepara una segunda ampliación

La comunidad energética de Cervera del Llano ya está plenamente operativa y cuenta con unos 80 puntos de suministro que reciben electricidad producida mediante dos instalaciones fotovoltaicas, una situada sobre suelo y otra en una cubierta municipal. El proyecto funciona a través de una cooperativa en la que son los propios socios quienes participan en la gestión de las instalaciones y de la energía generada en el municipio.

Víctor Garrido, gerente de CEL Management, estima que los usuarios están consiguiendo un ahorro de entre el 20 y el 30 % frente al coste que tendrían si toda su electricidad procediera de la red. Durante las horas sin producción solar o cuando el consumo supera la energía disponible, las viviendas continúan abasteciéndose de la red eléctrica convencional. Para adherirse, los vecinos no han tenido que financiar individualmente las placas: realizan únicamente una aportación de dos euros al capital social, mientras que es la propia cooperativa la que busca financiación para sus instalaciones.

El modelo continuará creciendo. Garrido explica que existen alrededor de 20 nuevos vecinos interesados y que ya se está calculando la potencia necesaria para desarrollar una segunda fase. El municipio dispone también de puntos de recarga instalados mediante una subvención tramitada para la cooperativa.

La experiencia no se limita a los hogares. CEL Management desarrolla este modelo en otros municipios conquenses, como Huerta del Marquesado, donde también participan comercios. Garrido apunta que precisamente los establecimientos con consumos más elevados pueden obtener un mayor ahorro absoluto sin necesidad de afrontar por su cuenta la inversión necesaria para instalar placas solares.

Entre los principales obstáculos para extender estas comunidades energéticas, Garrido señala los trámites con las empresas distribuidoras. Según explica, la concesión de los puntos de conexión y, posteriormente, la activación efectiva del autoconsumo pueden retrasar durante meses instalaciones que ya están físicamente terminadas.