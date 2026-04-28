CEOE CEPYME Cuenca refuerza su apuesta por la prevención laboral con 170 empresas visitadas en 2025

Compromiso con la seguridad laboral

CEOE CEPYME Cuenca ha puesto en valor su implicación en la prevención de riesgos laborales con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, celebrado este 28 de abril. La organización recuerda que cuenta con un departamento específico centrado en asesorar a las empresas, resolver dudas y promover entornos laborales más seguros.

En este sentido, subraya la importancia de la colaboración entre administraciones públicas y agentes sociales para mejorar las condiciones laborales y evitar accidentes o enfermedades profesionales.

Acciones sobre el terreno

El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales desarrolla distintas iniciativas como visitas técnicas a centros de trabajo, programas de seguimiento, resolución de consultas y jornadas informativas. Estas actuaciones buscan mejorar la seguridad y fomentar la implicación de los trabajadores en las políticas preventivas de sus empresas.

Durante 2025, este departamento ha visitado un total de 170 empresas de la provincia, principalmente del sector servicios, aunque también de ámbitos como la industria, el comercio y la construcción.

Seguimiento y asesoramiento continuo

Además de las visitas iniciales, 65 empresas recibieron una segunda llamada de seguimiento para reforzar el asesoramiento y resolver nuevas cuestiones planteadas. A otras 9 compañías se les atendieron consultas específicas relacionadas con la normativa o la formación en prevención, mientras que en 4 casos se realizó un seguimiento más exhaustivo.

Formación e información

La labor preventiva se completa con la organización de jornadas informativas. En el último año se han celebrado dos sesiones, una en Toledo sobre hábitos de vida saludable en la empresa y otra en Cuenca centrada en la vigilancia de la salud laboral, ambas en colaboración con CECAM y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.