CEOE CEPYME Cuenca avisa de las ayudas para la transformación de contratos en indefinidos

CEOE CEPYME Cuenca avisa de las ayudas que ha puesto en marcha la Junta de Castilla-La Mancha para la transformación de los contratos en indefinidos.

Dentro de esta línea de ayudas se incluye el cambio a este formato de los contratos de formación en alternancia, los contratos de formación para la obtención de la práctica profesional y de relevo.

Estas ayudas son de 10.000 euros por contrato que podrían incrementarse en 700 euros si la persona a contratar pertenece al colectivo de mujeres con condición de víctimas de violencia de género, personas con discapacidad igual o superior al 33% o personas en situación de exclusión social.

Esta cuantía puede incrementarse en un 20% para aquellas empresas que se desarrollen en núcleos de población definidos como zonas en riesgos de despoblación o municipios de más de 2.000 habitantes definidos como zonas de intensa despoblación.

Por otro lado, el incremento será del 30% si la actividad es en municipios o núcleos de población de menos de 2.000 habitantes definidos como zonas de intensa despoblación o en municipios de más de 2.000 habitantes definidos como zonas de extrema despoblación.

Podría subir este aumento al 40% para las solicitudes relativas para proyectos en núcleos o municipios de menos de 2.000 habitantes definidos como zonas de extrema despoblación.

Además, cuando la actividad subvencionada se realice en alguno de los municipios considerados como zonas prioritarias, la cuantía se la subvención se incrementará en un 20%.

Plazos

Estas ayudas pueden solicitarse hasta el 30 de octubre de 2026 y deben hacerse esta petición a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Junta de Comunidades con el plazo de un mes desde la formalización del contrato y, si es anterior, desde la entrada en vigor de la norma.

Como requisito, el puesto de trabajo debe generarse en el territorio de Castilla-La Mancha y estar la empresa al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.