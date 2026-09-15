CEOE CEPYME Cuenca alerta sobre un incremento de los precios que se acerca ya al 5%

CEOE CEPYME Cuenca alerta sobre el incremento de los precios en la provincia de Cuenca que siguen disparados en los últimos meses y sin duda tienen duras consecuencias sobre las cuentas de empresas y familias.

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado en su encuesta sobre el Índice de Precios al Consumo que se ha producido un incremento del 4,9% en los últimos doce meses, un aspecto que complica mucho la actividad económica.

Recuerda la Confederación de Empresarios de Cuenca que una inflación controlada se sitúa por debajo del 2% y en este momento se dobla con creces esta cifra, lo que complica sin duda el marco para el crecimiento económico y la generación de empleo.

Con esta alta inflación, CEOE CEPYME Cuenca avisa de que las familias pierden capacidad de consumo y adquisitiva y a su vez las empresas se verán afectadas por estas restricciones de compras, pues este incremento de gasto familiar se destinará principalmente a costes energéticos que son los que tiran al alza del IPC.

En este sentido, la Confederación de Empresarios de Cuenca solicita, en la medida de lo posible, un freno a estos gastos disparados como los de luz, electricidad o gas, que son vitales para el tejido productivo y las familias, o al menos una compensación de estos costes como ya se ha hecho en otras ocasiones, para dañar menos las cuentas de empresas y hogares.

Datos

CEOE CEPYME Cuenca indica que el Índice de Precios al Consumo que publica el INE correspondiente al mes de septiembre ha crecido en el último año en un 4,9%, nueve décimas por encima de lo registrado el mes de agosto.

Este crecimiento viene dado en primer lugar por el alza de los combustibles asociados la transporte que se encarecen un 10,1% desde septiembre del año pasado, además los costes del hogar como vivienda, agua, electricidad, gas y otros suben un 9,4%, a lo que se suma una menor alza, pero considerable de los costes de la enseñanza que se encarecen un 4% con la vuelta al cole.

Frente a estos grandes incrementos, en el último año, el único subsector que baja sus precios y de manera moderada es vestido y calzado en un -0,4% en el fin de las rebajas.

El impacto de los costes energéticos es mayor en Cuenca por su menor tejido productivo, pues su aumento interanual del 4,9% del IPC está por encima del 4,7% en la región y del 4,3% a nivel nacional

Preocupa ver también la evolución del IPC en los ocho primeros meses del año que crece ya un 3,5% en la provincia, por encima del 3,3% de Castilla-La Mancha, aunque por debajo del 3,6% nacional.

Así, en 2026 han crecido los precios asociados a la vivienda como agua, gas o electricidad en un 8,5%, mientras que los combustibles asociados al transporte se encarecen un 9,8% más, reduciéndose el vestido y calzado en un -14,5%.

En septiembre los precios han crecido en la provincial en un 0,8%, al mismo nivel que en Castilla-La Mancha y una décima por encima del 0,7% registrado en España.

Los causantes del alza de precios también son en este mes el transporte con un alza del 3,6% y los costes de energía vinculados a vinculada que lo hacen en un 21,7%, mientras que los descensos de bebidas alcohólicas y tabaco (-0,6%), vestido y calzado (-0,6%), cuidado personal, protección social y bienes y servicios directos (-0,5%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,4%) son leves.