CEOE CEPYME Cuenca alerta del desplome de las exportaciones: caen un 34,4% en el arranque de 2026

Un inicio de año en negativo

CEOE CEPYME Cuenca lamenta que las exportaciones de la provincia hayan comenzado 2026 con una tendencia negativa, prolongando la dinámica con la que cerraron el pasado ejercicio. Tanto en enero como en febrero se han registrado caídas respecto a los mismos meses de 2025, acumulando ya ocho meses consecutivos de descensos interanuales.

El Departamento Económico de la organización empresarial atribuye este retroceso a la situación internacional, marcada por conflictos que dificultan el desarrollo de relaciones comerciales estables. A ello se suma el encarecimiento de los costes energéticos, que podría trasladarse a los precios de alimentos y bebidas, reduciendo su competitividad en los mercados exteriores.

Fuerte caída de las exportaciones

Según los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las empresas conquenses exportaron en los dos primeros meses del año por valor de 104,6 millones de euros, lo que supone 54,8 millones menos que en el mismo periodo de 2025, un descenso del -34,4%.

Solo en febrero, las ventas al exterior alcanzaron los 55,7 millones de euros, 27,3 millones menos que el año anterior, lo que representa una caída del -32,9%.

El sector más afectado ha sido el de alimentos y bebidas, principal motor exportador de la provincia, con un retroceso superior al 30%. En concreto, este sector ha exportado por valor de 78,6 millones de euros, 34,8 millones menos que el año anterior (-30,7%), aunque sigue representando el 75,1% del total.

Por su parte, los bienes de equipo se sitúan como segundo sector exportador con 12,9 millones de euros, lo que supone el 12,3% del total.

Importaciones y saldo comercial

La situación internacional también ha impactado en las importaciones, que en los dos primeros meses del año alcanzan los 56,2 millones de euros, 5,1 millones menos que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso del -8,4%.

Como consecuencia, el saldo comercial sigue siendo positivo, ya que la provincia exporta más de lo que importa, situándose en 48,4 millones de euros. Sin embargo, esta cifra es 49,6 millones inferior a la registrada el año anterior, lo que supone una caída del 50,62%.

Desde CEOE CEPYME Cuenca insisten en la necesidad de reforzar la presencia de los productos conquenses en mercados internacionales para recuperar competitividad y frenar esta tendencia negativa.