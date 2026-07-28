INNOVACIÓN SANITARIA

El Centro de Simulación de Cuenca forma cada año a cerca de 2.000 profesionales y se consolida como referente nacional

El CESICU, ubicado en el centro de salud Cuenca I, es el primer espacio de estas características instalado en un centro de Atención Primaria y coordina el proyecto SimulaAP para el entrenamiento clínico en situaciones de alta complejidad

Onda Cero Cuenca

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El Centro de Simulación de Cuenca forma cada año a cerca de 2.000 profesionales y se consolida como referente nacional
El Centro de Simulación de Cuenca forma cada año a cerca de 2.000 profesionales y se consolida como referente nacional | Mario Gómez - Onda Cero Cuenca

El Centro de Simulación e Innovación de Cuenca (CESICU) recibe cada año a cerca de 2.000 personas para participar en actividades de formación, entrenamiento y actualización de conocimientos y habilidades. El espacio, ubicado en el centro de salud Cuenca I, se ha consolidado como referente nacional en la formación de profesionales de Atención Primaria.

El centro forma parte de la coordinación del proyecto SimulaAP, una estrategia impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en colaboración con la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. La iniciativa permite entrenar situaciones clínicas de alta complejidad en entornos seguros y controlados antes de afrontarlas con pacientes reales.

Las instalaciones ocupan la planta semisótano del centro sanitario y cuentan con cuatro salas de formación, tres salas de simulación con espacios de observación, una sala de control, despachos, vestuarios, almacenes, salas polivalentes y un garaje que también puede utilizarse para recrear escenarios asistenciales.

Además de formar a profesionales en nuevas técnicas y procedimientos, el CESICU desarrolla actividades dirigidas a la población sobre soporte vital básico, hábitos saludables y manejo de enfermedades crónicas. El objetivo es mejorar tanto la preparación del personal sanitario como la capacidad de los pacientes para participar en el cuidado de su propia salud.

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