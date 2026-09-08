La Carrera Solidaria por la Infancia de Cruz Roja celebra su 15º aniversario con una edición especial cargada de novedades

Cruz Roja ha presentado este lunes la 15ª edición de la Carrera Solidaria por la Infancia, una convocatoria especialmente significativa al cumplirse quince años de una de las iniciativas solidarias y deportivas más consolidadas de la ciudad. La prueba se celebrará el próximo 17 de octubre, a las 11:00 horas, con salida y llegada en la Plaza de España.

La presentación oficial ha tenido lugar en el estadio municipal de La Fuensanta y ha reunido a representantes institucionales, patrocinadores y entidades colaboradoras. Durante el acto se dieron a conocer las principales novedades de una edición que combinará deporte, solidaridad y actividades conmemorativas para celebrar el aniversario.

Entre las novedades destaca la implantación de una única salida para los dos recorridos previstos: un circuito infantil y familiar de aproximadamente dos kilómetros y una prueba general de cerca de cinco kilómetros, una medida que busca mejorar la organización y la fluidez de la carrera.

El presidente local de Cruz Roja Cuenca, Agustín Carretero, agradeció a la Unión Balompédica Conquense su colaboración en la organización de la presentación y subrayó el valor que la carrera ha adquirido en estos quince años. "La Carrera Solidaria por la Infancia nunca ha sido únicamente una carrera", señaló Carretero, quien destacó su contribución a la promoción de hábitos de vida saludables, la práctica deportiva entre niños y niñas y la creación de espacios de convivencia familiar.

La presentación contó con la participación de los tres patrocinadores principales de esta edición: Rubén Martínez, CEO de Rujamar; Íñigo Asensio, CEO de Five Bioenergy; y Almudena Ballesteros, en representación del restaurante La Terraza del Hotel Alfonso VIII. Los tres coincidieron en destacar la importancia de respaldar iniciativas que unen deporte, solidaridad y compromiso con la infancia.

Asimismo, Carretero también agradeció el apoyo de la Unión Balompédica Conquense, el REBI Cuenca y la Asociación de Clubes Deportivos de Cuenca, así como la colaboración del Ayuntamiento de Cuenca, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial y la Policía Local para garantizar el correcto desarrollo de la jornada durante un acto en un acto en el que estuvieron presentes la delegada provincial de la Consejería de Bienestar Social, Susana Zomeño y la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación, y Asuntos Generales, Estela Soliva,

Aída López Heras, embajadora del 15º aniversario

Uno de los momentos más destacados del acto fue la presentación de la embajadora de la 15ª Carrera Solidaria por la Infancia, Aída López Heras, presidenta del Club Atletismo Cuenca, que llga a esta cita tras firmar una extraordinaria temporada internacional con una plata y un bronce en el Europeo Máster de Torun (Polonia) y una medalla de bronce en el Mundial Máster de Daegu (Corea del Sur). Y que se mostró muy emocionada por poder ser un referente deportivo para los niños y las niñas en una iniciativa que tiene como objetivo mejorar las oportunidades de la infancia más vulnerable.

Exposición, concurso y nuevas actividades para celebrar el aniversario

Con motivo del aniversario, Cruz Roja ha organizado la exposición "15 años corriendo por la infancia", que podrá visitarse del 1 al 16 de octubre en el Centro Comercial Mirador.

La muestra reunirá las quince camisetas oficiales utilizadas a lo largo de la historia de la carrera y ofrecerá un recorrido visual por la evolución de una iniciativa que ha movilizado durante años a miles de personas en favor de la infancia vulnerable de la provincia.

Además, la organización pondrá en marcha un concurso especial para las personas inscritas en la carrera y en la Fila 0. Para participar será necesario fotografiar alguno de los quince maniquíes que exhibirán las camisetas históricas y que estarán distribuidos en distintos establecimientos colaboradores de la ciudad.

Entre quienes completen la propuesta se sortearán diversos premios, entre ellos seis meses de acceso gratuito a S21 Fitness Center, un vale de 120 euros cedido por Vitaldent y otro de compra de 100 euros en Alcampo.

Otra de las principales apuestas de esta edición será el refuerzo de las actividades complementarias que se desarrollarán tras la carrera. Cruz Roja contará para ello con la colaboración de la Asociación de Clubes Deportivos de Cuenca y de diferentes clubes deportivos de la ciudad, que organizarán propuestas dirigidas a niños, niñas y familias.

La iniciativa cuenta además con el apoyo de la Unión Balompédica Conquense y de la REBI Cuenca, que han participado en la grabación de varios vídeos promocionales destinados a animar a la ciudadanía a sumarse a esta edición conmemorativa que se publicarán en los canales de redes sociales con que cuenta la organización humanitaria en la provincia.

La organización ha producido 1.000 camisetas oficiales con el objetivo de alcanzar las 1.000 participaciones entre corredores, corredoras y colaboradores de la Fila 0, una cifra que convertiría esta edición en la más participativa de la historia de la prueba.

Según recordó Cruz Roja, la recaudación obtenida en la edición de 2025 permitió financiar el 32,6 % de las 9.676 meriendas previstas durante el curso para los 118 menores que participan en los programas de infancia de la organización en la provincia.

Las inscripciones ya pueden realizarse a través de la página web de la carrera o de forma presencial en la sede de Cruz Roja Cuenca, ubicada en la Plaza de la Constitución. A partir del 1 de octubre también podrán formalizarse en el espacio habilitado junto a la exposición instalada en el Centro Comercial Mirador y en La Fuensanta durante los encuentros disputados por la Unión Balompédica Conquense.

La presentación concluyó con la proyección de un vídeo elaborado por el UB Conquense para animar a la ciudadanía a participar en esta 15ª edición y a seguir apoyando a la infancia más vulnerable a través del deporte y la solidaridad.

Una única salida para ambos recorridos

Una de las principales novedades de esta edición será la implantación de una única salida para los dos recorridos, una medida con la que la organización pretende mejorar la fluidez de la prueba y facilitar su desarrollo.

Ambos circuitos partirán y finalizarán en la Plaza de España. El recorrido infantil y familiar, de aproximadamente dos kilómetros, discurrirá desde su salida de la Plaza de España por las calles Gregorio Catalán Valero, Juan Correcher, Parque San Julián, Cardenal Gil de Albornoz, Carretería, Plaza de la Constitución, Calderón de la Barca, Doctor Galíndez, Parque del Huécar, Tintes, Puerta de Valencia, Las Torres, Aguirre, Plaza de la Hispanidad, Carretería, Cardenal Gil de Albornoz, Juan Correcher, Gregorio Catalán Valero hasta Plaza de España.

El segundo serán dos vueltas al siguiente recorrido: una vez se salga de Plaza de España se sigue por las calles Gregorio Catalán Valero, Juan Corrocher en dirección al parque de San Julián, Gil de Albornoz, Carretería, Plaza de la Constitución, Calderón de la Barca, Doctor Galíndez, Parque del Huécar, Tintes, Puerta de Valencia, Paseo del Huécar, Puerta de Valencia, Las Torres, Aguirre, Plaza de la Hispanidad, Carretería, Cardenal Gil de Albornoz, Juan Correcher, Gregorio CatalánValero hasta Plaza de España.