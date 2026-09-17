El Ayuntamiento de Cuenca entrega los premios del Concurso de Degustación de Gachas de San Mateo 2025

El concejal de Festejos, Alberto Castellano, y el presidente de la Asociación de Peñas Mateas, Conrado Martínez, han hecho entrega de los premios del Concurso de Degustación de Gachas de las fiestas de San Mateo 2025.

En la modalidad de peñistas, el primer premio ha recaído en ‘Los de la escalera de la Catedral’, el segundo en ‘La vaca boluda’ y el tercero en ‘Raspaná’.

Por su parte, en la modalidad de no peñistas, el primer premio ha sido para Cándido Álvarez, el segundo para Amelia Valero y el tercero para Ana Cañas.

El edil del ramo, Alberto Castellano, ha recordado que este año el Concurso de Degustación de Gachas se celebrará el domingo 20 de septiembre a partir de las 9:30 horas en el aparcamiento del barrio del Castillo y ha animado a los conquenses “a participar en este certamen que es tan característico de nuestras fiestas de San Mateo y que tanta tradición tiene”.