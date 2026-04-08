CONMEMORACION

El Ayuntamiento de Cuenca conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano con un acto institucional

Representantes municipales y asociaciones gitanas han participado en la lectura de un manifiesto y en la colocación de la bandera en la fachada del Consistorio.

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

Balcón del Ayuntamiento de Cuenca
Balcón del Ayuntamiento de Cuenca | Ayto Cuenca

El Ayuntamiento de Cuenca se ha sumado este 8 de abril a la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano con un acto institucional celebrado en el Salón de Plenos, que ha incluido la lectura de un manifiesto y la colocación de la bandera del colectivo en la fachada municipal.

El acto ha contado con la participación del alcalde, Darío Dolz; la concejala de Servicios Sociales, Estela Soliva; y la delegada provincial de Bienestar Social, Susana Zomeño, quienes han acompañado a representantes de distintas entidades del colectivo gitano en la ciudad.

En concreto, han estado presentes la Asociación de Mujeres Gitanas de Cuenca ‘Orobroy Romi’, encabezada por su presidenta Rocío Bustamante Bermúdez; la Fundación Secretariado Gitano, representada por el orientador educativo Manuel Vargas; y la Asociación Provincial Gitana de Cuenca, presidida por César Bustamante Bustamante.

Durante la lectura del manifiesto, los participantes han destacado que esta jornada es “un día para sentir orgullo de quienes somos, para recordar de dónde venimos y para seguir defendiendo hacia dónde queremos ir”.

Bajo el lema ‘Conocer es necesario, reconocer es imprescindible’, las asociaciones han reclamado un mayor compromiso institucional y social para reducir desigualdades y combatir el antigitanismo, subrayando que “no se trata de privilegios, sino de equidad”.

Asimismo, han incidido en que la igualdad real es una responsabilidad compartida que implica tanto a las instituciones como a la ciudadanía, los centros educativos, los medios de comunicación y los espacios culturales.

El manifiesto ha concluido reivindicando el papel del Pueblo Gitano en la sociedad actual, destacando que “no sólo forma parte de la historia, sino que es presente y quiere seguir siendo futuro”.

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