Aviso por quema prescrita en el paraje ‘Cuesta de la Bolita’ y su entorno

El Ayuntamiento informa a la población de la quema prescrita que se va a llevar a cabo en los próximos días 25 y 26 de junio en el paraje ‘Cuesta de la Bolita’ y su entorno, en una superficie aproximada de cinco hectáreas cercanas al casco urbano. Los desbroces selectivos previos se han llevado a cabo en las últimas semanas por parte del Geacam en coordinación con el Ayuntamiento.

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible y el Plan INFOCAM, planifica y coordina esta quema prescrita, que si las condiciones climatológicas no lo impiden se va a llevar a cabo por segundo año consecutivo con la colaboración de la Guardia Civil, del Ayuntamiento de Tarancón, Policía Local, Protección Civil, Medio Ambiente, y los bomberos provinciales.

El objetivo de estas actuaciones es que no ocurra ningún fuego, y que en caso de que se produzca no se propague de forma descontrolada.

Los trabajos se centrarán el jueves en las zonas colindantes a la avenida Juan Carlos I y el carril de Huete, y el viernes en la Cuesta de la Bolita, plaza del Caño, Santa Quiteria y Cueva del Romerillo.

Se ruega a los vecinos y vecinas respetar la señalización provisional y no circular por las zonas afectadas así como mantener las ventanas cerradas para que las quemas puedan desarrollarse con normalidad y seguridad.